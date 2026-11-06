Tuyển futsal nam Việt Nam chuẩn bị thi đấu với đội bóng hạng 7 thế giới

Theo lịch trình, hai trận giao hữu giữa Việt Nam và Nga diễn ra vào ngày 8 và 10.11 tại Nhà thi đấu Meshchersky Sports & Recreation Complex, thành phố Nizhny Novgorod. Đây được xem là thử thách chuyên môn lớn đối với đội tuyển Việt Nam, hiện xếp hạng 20 trên bảng xếp hạng futsal nam FIFA cập nhật tháng 9.2026.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có dịp đối đầu với đội bóng hàng đầu thế giới. Ảnh: VFF

Đội tuyển futsal Nga là một trong những đội tuyển giàu truyền thống của thế giới, từng giành ngôi á quân FIFA Futsal World Cup 2016, vào tứ kết World Cup 2021 và vô địch UEFA Futsal Championship năm 1999.

Đáng chú ý, hai đội từng gặp nhau tại Continental Futsal Championship 2026 ở Thái Lan hồi tháng 8. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Chung cuộc, Nga giành chức vô địch, còn Việt Nam xếp thứ hai.

Với sự chênh lệch về thứ hạng và kinh nghiệm quốc tế, hai trận đấu tại Nga sẽ là cơ hội quan trọng để các cầu thủ Việt Nam nâng cao bản lĩnh, tích lũy kinh nghiệm trước đối thủ đẳng cấp cao.

Đặc biệt, trong giai đoạn chuyển giao lực lượng, HLV Diego Giustozzi đang tạo điều kiện cho nhiều gương mặt trẻ và nhân tố mới được thử sức. Thông qua loạt trận với Kyrgyzstan và Nga, ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá chất lượng đội hình, kiểm nghiệm chiến thuật và khắc phục những hạn chế.

Đây cũng là bước chuẩn bị trong kế hoạch xây dựng lực lượng, hướng đến các nhiệm vụ quốc tế sắp tới, đặc biệt là mục tiêu dài hạn cạnh tranh suất tham dự FIFA Futsal World Cup 2028.