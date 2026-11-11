Tuyển futsal nam Việt Nam cầm hòa đội bóng hạng 7 thế giới

Điểm tích cực lớn nhất của futsal Việt Nam chính là khả năng phản ứng trước áp lực. Hai lần bị Nga vượt lên dẫn trước, các cầu thủ vẫn duy trì được sự tập trung, chủ động tìm kiếm cơ hội thay vì rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

Đội tuyển Việt Nam xuất sắc cầm hoà đội tuyển Nga 3-3 dù đã thua 0-8 ở trận đấu lượt đi

Những bàn thắng của Minh Quang, Thái Huy và Thịnh Phát không chỉ giúp đội tuyển liên tục cân bằng thế trận mà còn cho thấy sự đa dạng trong phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Đặc biệt, bàn nâng tỷ số lên 3-2 của Thịnh Phát ở phút 29 phản ánh sự tiến bộ trong khả năng tổ chức tình huống cố định. Đây là yếu tố quan trọng đối với futsal hiện đại, nơi những tình huống đá biên, đá phạt có thể tạo nên khác biệt trước các đối thủ sở hữu nền tảng thể hình và thể lực vượt trội.

Dù vậy, việc không thể bảo toàn lợi thế cũng cho thấy những hạn chế mà đội tuyển cần tiếp tục khắc phục. Trước sức ép liên tục, hệ thống phòng ngự Việt Nam vẫn có thời điểm thiếu sự chủ động, đặc biệt khi Nga triển khai power-play.

Bàn gỡ 3-3 ở phút cuối là lời nhắc nhở về khả năng duy trì cự ly đội hình, bọc lót và kiểm soát không gian trong những thời điểm quyết định.

Nhìn tổng thể, hai trận giao hữu với Nga mang lại những bài học có giá trị cho HLV Diego Giustozzi. Nếu thất bại 0-8 ở lượt đi phơi bày khoảng cách chuyên môn, thì trận hòa 3-3 cho thấy đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra sức cạnh tranh khi tổ chức tốt và duy trì được sự tự tin.

Kết quả này chưa thể khẳng định sự tiến bộ toàn diện, nhưng là cơ sở tích cực để đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục hoàn thiện trước mục tiêu tại Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2027, dự kiến diễn ra từ 28.3 đến 8.4 tại Riyadh (Saudi Arabia).