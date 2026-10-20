Tuyên dương vận động viên, tạo động lực phát triển thể thao thành tích cao

Trao thưởng cho các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 - năm 2026.

Tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 năm 2026 (ASIAD 20) diễn ra ở Nhật Bản, Đội tuyển Cầu Mây Việt Nam đã giành 2 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng ở các nội dung, trong đó, Cầu Mây Cần Thơ có 2 vận động viên góp mặt trong đội hình thể thao Việt Nam tham dự là vận động viên Lê Thị Hồng Liên, đoạt Huy chương Vàng nội dung đôi nữ và vận động viên Phạm Quốc Thịnh, đoạt Huy chương Đồng nội dung Regu nam.

Tại buổi lễ, UBND thành phố Cần Thơ đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các vận động viên trên và Huấn luyện viên Nguyễn Thị Kiều Diễm, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao thành phố Cần Thơ.

UBND thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen và Cờ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp tích cực tại Đại hội Thể dục Thể thao các cấp trên địa bàn thành phố năm 2026.

Trao Cờ toàn đoàn cho các Cụm đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại Đại hội TDTT TP Cần Thơ năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao các kết quả Huấn luyện viên, vận động viên của thành phố đạt được, nhất là các vận động viên của thành phố Cần Thơ trong màu áo Đội tuyển Quốc gia đã thi đấu kiên cường, bản lĩnh và xuất sắc mang về cho Thể thao Việt Nam 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng môn Cầu Mây tại đấu trường ASIAD. Thành tích này khẳng định vị thế, tiềm năng và vóc dáng mới của thể thao thành phố Cần Thơ trên trường quốc tế.

Để đưa phong trào thể dục, thể thao thành phố phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu, các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; triển khai rộng rãi phong trào “Mỗi người dân lựa chọn một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. UBND xã, phường rà soát, quan tâm xây dựng các thiết chế thể thao, tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao quần chúng, các câu lạc bộ thể thao theo sở thích, đối tượng, đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng và tham gia rèn luyện sức khỏe.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương đánh giá toàn diện lực lượng huấn luyện viên, vận động viên sau Đại hội; rà soát, xây dựng Đề án phát triển thể thao thành tích cao thành phố Cần Thơ giai đoạn mới với tầm nhìn dài hạn; tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các môn thể thao thế mạnh, các môn thi đấu trong chương trình ASIAD và Olympic. Trong đó, môn Cầu Mây và các môn mũi nhọn phải tiếp tục được đầu tư hiện đại và tạo điều kiện tối đa cho vận động viên thi đấu, tập huấn để giữ vững thành tích đỉnh cao.

Ngành nghiên cứu giải pháp căn cơ để thu hút các nguồn lực xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp đồng hành lâu dài cùng các đội tuyển thể thao thành phố; đồng thời, quyết tâm chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt để tranh tài và phấn đấu đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc sắp tới…

Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ năm 2026 được tổ chức thành công tốt đẹp, quy tụ hàng nghìn vận động viên, huấn luyện viên tham gia thi đấu, tranh tài với 20 môn và 252 nội dung thi đấu. Đại hội được triển khai sâu rộng, thực sự trở thành ngày hội văn hóa - thể thao toàn dân; tạo sức hút, sự tin tưởng và đồng thuận rất cao của người dân và doanh nghiệp đối với phong trào thể thao thành phố.