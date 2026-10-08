Tuyên dương và đối thoại với người nộp thuế

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Năm 2025, trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực duy trì hoạt động, chủ động thích ứng, thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Đồng hành cùng người nộp thuế, Thuế tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế; tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ và duy trì đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Các chính sách miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được triển khai kịp thời, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để hộ, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.673 tỷ đồng, bằng 136,88% dự toán Trung ương giao, bằng 125,87% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 136,95% so với cùng kỳ năm 2024.

Năm 2026, Thuế tỉnh Sơn La đặt mục tiêu thu ngân sách đạt và vượt dự toán Trung ương giao 4.756 tỷ đồng, 5.050 tỷ đồng dự toán HĐND tỉnh giao. Ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, tăng cường hỗ trợ người nộp thuế, quản lý các nguồn thu, chống thất thu; triển khai kịp thời các chính sách thuế mới, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Đại diện phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế Thuế tỉnh Sơn La phổ biến các chính sách về thuế có hiệu lực năm 2026.

Tại hội nghị, lãnh đạo Thuế tỉnh Sơn La đã đối thoại, giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp, hộ kinh doanh về: Công tác cải cách thủ tục hành chính; nộp thuế giá trị gia tăng khi mua hàng hoá dịch vụ; khung pháp lý hiện hành về nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; việc rà soát, hướng dẫn kê khai thuế đối với các hộ kinh doanh...

Nhân dịp này, Thuế tỉnh Sơn La tuyên dương, khen thưởng 16 tập thể và 9 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện chính sách pháp luật thuế năm 2025.

Lãnh đạo Thuế tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Sơn La trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.