Ghi nhận của Người Đưa Tin, những ngày cuối tháng 11/2026, tại đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ nút giao Trần Hưng Đạo - Lê Hồng Phong đến đường Thủ Khoa Huân (phường Phú Thuỷ, tỉnh Lâm Đồng), các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, máy móc triển khai thảm bê tông nhựa mặt đường.

Trên công trường, máy rải bê tông nhựa, xe lu chuyên dụng và nhiều phương tiện vận chuyển vật liệu hoạt động liên tục.

Công nhân phối hợp san gạt, xử lý lớp bê tông nhựa trong quá trình thi công.

Xe lu chuyên dụng lu lèn mặt đường sau khi thảm nhựa, từng bước hoàn thiện tuyến đường.

Theo ghi nhận, đoạn đường đang được triển khai thảm nhựa có chiều dài khoảng 470m. Đây là một trong những hạng mục quan trọng của dự án, góp phần cải thiện chất lượng mặt đường, tạo thuận lợi cho việc lưu thông của người dân và phương tiện.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Minh Trí - Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết - cho biết, dự án sửa chữa, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo có điểm đầu tại vòng xoay đường 19/4, điểm cuối tại nút giao đường Trần Phú, với tổng chiều dài tuyến khoảng 2.636m. Tuyến đường huyết mạch đi qua các phường trung tâm là Phan Thiết và Phú Thuỷ. Theo thiết kế, tuyến đường có chiều rộng lòng đường 15m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m, tổng chiều rộng nền đường 25m.

Không chỉ nâng cấp mặt đường, dự án còn đầu tư đồng bộ nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật như hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải sinh hoạt; ngầm hóa đường dây điện hạ thế và hạ tầng viễn thông; bổ sung trụ cấp nước phòng cháy, chữa cháy; cây xanh, điện chiếu sáng và cải tạo công viên. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án hơn 196 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong 3 năm, từ năm 2025 đến năm 2027.

Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết, đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành khoảng 45% khối lượng hợp đồng.

Bên cạnh tiến độ thi công, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tiếp tục được các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện. Tổng diện tích đất thu hồi của dự án là 65.906,3m², liên quan đến 5 tổ chức và 61 hộ dân. UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND phường Phan Thiết và UBND phường Phú Thủy phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Phan Thiết hoàn chỉnh hồ sơ, phê duyệt và tổ chức chi trả tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công trước ngày 30/11/2026.

Theo ông Nguyễn Minh Trí - Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết - khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần nâng cấp hạ tầng giao thông, cải thiện điều kiện đi lại, đồng thời tạo diện mạo khang trang, đồng bộ hơn cho khu vực đô thị phía Đông tỉnh Lâm Đồng.

Không chỉ có ý nghĩa cải thiện hạ tầng giao thông đô thị, đường Trần Hưng Đạo còn giữ vai trò kết nối với các trục giao thông chính tại khu vực, tạo liên kết thuận lợi theo hướng ra Khu du lịch Quốc gia Mũi Né – một trong những trung tâm du lịch trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Mới đây, trong một lần kiểm tra thực tế dự án, ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết đôn đốc nhà thầu tập trung đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành công trình đúng thời hạn yêu cầu. Theo ông Minh, các đơn vị trong quá trình thi công phải tăng cường công tác giám sát, thi công đến đâu, thu dọn mặt bằng, vệ sinh sạch sẽ đến đó. Đồng thời, yêu cầu nhà thầu phải bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.