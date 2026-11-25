Ngày 25/11, Sở Xây dựng TP Huế cho biết, đơn vị đã có công văn gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 4 – đơn vị chủ đầu tư dự án tuyến đường Nam Đông – A Lưới để đề nghị chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương hốt dọn bùn, đất, khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến đường này.

Theo Sở Xây dựng TP Huế, tuyến đường Nam Đông – A Lưới được đưa vào khai thác từ cuối tháng 7/2026. Do nền địa chất mái ta luy chưa ổn định hoàn toàn, kết hợp với khu vực tuyến đường thường xuyên xảy ra mưa lớn dẫn đến tình trạng sạt lở.

Sau các đợt mưa lớn vừa qua, tuyến đường tỉnh lộ 74, TP Huế sạt lở nặng thêm nhiều điểm.

Đặc biệt đợt mưa lớn đầu tháng 11 vừa qua tiếp tục gây sạt lở mới nhiều điểm trên tuyến đường Nam Đông – A Lưới. Cụ thể, sạt lở ta luy dương tại 13 vị trí, đất đá tràn xuống mặt đường, lấp rãnh dọc, trong đó tập trung sạt lở nặng tại các lý trình Km 11+630, Km 12+700, Km 22+800, Km 44+800. Vị trí nặng nhất là sụt ta luy âm tại Km 12+100 với chiều dài khoảng 30m, gây đứt 1/2 mặt đường, có nguy cơ đứt hoàn toàn nếu tiếp tục mưa lớn.

Trước đó, từ ngày 10/9 đến 13/9, mưa lớn kéo dài đã gây ra 24 vị trí sạt lở ta luy dương, ta luy âm trên đoạn Km 12 đến Km 44 của tuyến đường này. Nhiều vị trí đất đá tràn xuống gây ách tắc hoàn toàn, một số vị trí sạt ta luy âm ăn sâu vào mặt đường; cống, rãnh dọc, kè chắn đất và các công trình phụ trợ cũng bị hư hỏng. TP Huế đã chỉ đạo Sở Xây dựng kiểm tra hiện trường, tổng hợp thiệt hại và đề xuất phương án xử lý, đồng thời cắm biển cấm đường từ đoạn Km 12 đến Km 44.

Hai vị trí trên tuyến tỉnh lộ 74 bị đất, đá trên đồi núi sạt xuống phủ kín mặt đường, chia cắt giao thông.

Trước tình trạng tuyến đường Nam Đông - A Lưới bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài, Sở Xây dựng TP Huế đã có công văn gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 4 để đề nghị chỉ đạo các nhà thầu thi công gói thầu XL-01, XL-02 nhanh chóng triển khai hốt dọn bùn, đất, đá tại 13 vị trí sạt ta luy dương, thực hiện khơi thông rãnh, cống, cắm biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm.

Đồng thời đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thực hiện trách nhiệm bảo hành, khẩn trương khôi phục nền, mặt đường tại các điểm sạt lở thuộc vị trí Km 12+100 thuộc gói thầu XL-01 đang trong thời gian bảo hành 12 tháng.

Hiện Sở Xây dựng TP Huế đã kiến nghị chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu khẩn trương hốt dọn bùn đất, khắc phục các điểm sạt lở để đảm bảo an toàn giao thông.

“Từ năm 2027, khi được bố trí kinh phí, Sở Xây dựng sẽ cùng đơn vị quản lý tuyến đường Nam Đông - A Lưới tổ chức quản lý, bảo trì tuyến đường, bảo đảm an toàn giao thông theo quy định”, Sở Xây dựng TP Huế cho biết thêm.

Nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường tỉnh lộ 74 nhìn từ trên cao.

Trước đó, như Báo Công an nhân dân thông tin, dự án đường Nam Đông - A Lưới do Bộ Tư lệnh Quân khu 4 làm chủ đầu tư khởi công xây dựng từ giữa tháng 1/2024 với tổng kinh phí 475 tỷ đồng. Công trình có điểm đầu tại ngã ba giao đường liên xã Nam Đông và điểm cuối tại ngã ba giao đường Hồ Chí Minh tại Km 372 + 690 thuộc xã A Lưới 4, với chiều dài hơn 48km.

Đến cuối tháng 6/2026 vừa qua, các hạng mục thi công của dự án đường giao thông này đã hoàn thành gồm 48,36km nền, móng, mặt đường; 211 cống các loại; 35km rãnh thoát nước; 1,2km tường chắn; 2.737m2 mái ta luy, 16km tôn lượn sóng; 3 cầu mới, 4 đường cứu nạn cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác.

Điểm khúc cua trên tuyến tỉnh lộ 74 bị sạt lở ta luy âm nghiêm trọng.

Ngày 24/7, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã bàn giao toàn bộ hiện trạng công trình dự án đường giao thông Nam Đông - A Lưới cho UBND TP Huế để đưa vào quản lý, vận hành và khai thác theo quy định.

Tuy nhiên, sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng, do ảnh hưởng các đợt mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường bị sạt lở ta luy dương, ta luy âm tại nhiều điểm. Tình trạng đất, đá sạt lở vùi lấp mặt đường gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tuyến đường Nam Đông - A Lưới đưa vào khai thác có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực cơ động phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tăng cường khả năng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân khu vực miền núi phía Tây TP Huế và tăng cường kết nối giao thông trên địa bàn.

Vì thế, người dân địa phương mong mỏi các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến này để đảm bảo an toàn giao thông.