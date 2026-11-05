Tuyến đường thôn 13 Minh Tiến, xã Chân Mộng được khởi công nâng cấp, mở rộng

Theo lãnh đạo xã Chân Mộng, tuyến đường được xây dựng từ năm 2001 theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ xi măng, người dân đóng góp cát, sỏi và kinh phí thi công. Tuyến đường dài hơn 1km, mặt đường rộng 3,5m, được đổ bê tông với sự phối hợp của Lữ đoàn 406 và người dân khu 13, xã Minh Tiến (cũ).

Sau hơn 20 năm sử dụng, dưới tác động của thời tiết và điều kiện địa hình, tuyến đường đã xuất hiện nhiều vị trí nứt gãy, xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đáng chú ý, một bên tuyến đường là hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất của xã Quảng Yên, khiến điều kiện khai thác, sử dụng và bảo trì tuyến đường gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, đây không phải là tuyến đường duy nhất trên địa bàn thôn 13 Minh Tiến mà là một trong nhiều tuyến giao thông đi qua khu dân cư.

Thực trạng tuyến đường thôn 13 Minh Tiến, xã Chân Mộng xuống cấp như phản ánh của người dân.

Trước khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện Đoan Hùng đã có chủ trương đầu tư sửa chữa, nâng cấp và mở rộng tuyến đường. Tuy nhiên, quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện phân cấp, phân quyền và kiện toàn Ban Quản lý dự án cấp xã khiến việc triển khai các dự án giao thông phải tạm dừng để rà soát, thực hiện theo quy định mới.

Sau khi kiện toàn các đơn vị trực thuộc, UBND xã Chân Mộng đã ban hành quyết định phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn, gồm đoạn từ cổng Lữ đoàn 406 đi khu 2 và đoạn từ Bưu điện đi khu 4, xã Chân Mộng.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trao đổi với đại diện Phòng Kinh tế xã Chân Mộng về dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường.

Thông tin về dự án, ông Nguyễn Quang Huy - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Chân Mộng cho biết: Công trình thuộc loại giao thông cấp IV, nhóm C, có tổng chiều rộng nền đường 6,5 m, mặt đường rộng 5,5 m. Cùng với việc mở rộng mặt đường, dự án còn đầu tư hệ thống rãnh thoát nước hai bên và ta luy chống sạt trượt. Sau khi hoàn thành, mặt đường sẽ được thảm bê tông nhựa Asphalt, góp phần bảo đảm điều kiện lưu thông và nâng cao chất lượng khai thác tuyến đường.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 14,3 tỷ đồng. Hiện công trình đã được khởi công, đơn vị thi công hoàn thành việc cắm tuyến, cắm mốc để chuẩn bị các bước triển khai tiếp theo. Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, UBND xã Chân Mộng đề nghị các hộ dân có tuyến đường đi qua phối hợp với đơn vị thi công trong công tác giải phóng mặt bằng; chủ động tháo dỡ các công trình, chặt bỏ cây xanh nằm trong phạm vi hành lang cần giải phóng, sớm bàn giao mặt bằng sạch, tạo điều kiện thuận lợi để công trình được triển khai đúng kế hoạch, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt của Nhân dân.