Tuyến đường Tây Sơn - Phù Cát dang dở vì thiếu vốn

Công trình kéo dài khiến nhiều đoạn đường xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và đời sống người dân.

Khổ vì đường dang dở

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tây Sơn - Phù Cát dài hơn 7 km được HĐND huyện Tây Sơn (cũ) thông qua chủ trương đầu tư năm 2022. Sau khi điều chỉnh, bổ sung, tổng mức đầu tư của dự án là hơn 87,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2026.

Trước khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, huyện Tây Sơn (cũ) đã thi công hơn 4,2 km, đạt khoảng 40,6% khối lượng, với số vốn giải ngân hơn 35,5 tỷ đồng.

Sau khi tiếp nhận dự án chuyển tiếp, UBND xã Bình Hiệp cần gần 52 tỷ đồng để thực hiện các hạng mục còn lại, gồm bồi thường, giải phóng mặt bằng, thi công xây lắp và các chi phí liên quan.

Đây là tuyến giao thông quan trọng, kết nối với QL 19B, đi qua các xã Tây Sơn, Bình An, Bình Hiệp và Hòa Hội. Tuy nhiên, dự án mới được triển khai từ xã Tây Sơn đến xã Bình An; đoạn qua xã Bình Hiệp dài khoảng 2,8 km vẫn chưa được thi công.

Trong khi đó, nhiều đoạn đường hiện hữu đã hư hỏng, mặt đường hẹp, lưu lượng phương tiện qua lại lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tuyến đường hiện hữu nhỏ hẹp, lầy lội vào mùa mưa, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Ảnh: H.P

Ông Lê Văn Tĩnh (thôn Bình Thuận, xã Bình Hiệp) cho biết, đây là tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản của người dân nhiều xã trong vùng.

Thế nhưng, đường xuống cấp nhiều năm, không ít đoạn hư hỏng nặng khiến việc lưu thông khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Người dân mong dự án sớm được tiếp tục triển khai để cải thiện điều kiện đi lại, giao thương.

Đáng lo ngại, hạng mục di dời hệ thống điện chưa được thực hiện, nhiều cột điện vẫn nằm ngay trên phần đường xe chạy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại nút giao giáp ranh giữa xã Bình An và Bình Hiệp, có 3 trụ điện án ngữ trước nhà dân; trong đó, 1 trụ bị phương tiện va chạm làm gãy, nghiêng về phía nhà nhưng chưa được khắc phục.

Ông H. (người dân sống tại khu vực này) kể: “Sáng ngủ dậy, tôi thấy một trụ điện trước nhà bị gãy, nghiêng hẳn về phía nhà. Kiểm tra camera mới biết đêm trước có người đi xe máy tông vào.

Sợ trụ đổ, chúng tôi phải lấy cây chống tạm. Vậy mà nhiều tháng qua vẫn chưa thấy đơn vị nào đến xử lý. Chưa kể, xe tải thường xuyên qua lại, va quệt làm đứt dây điện, dây cáp, rất nguy hiểm cho người đi đường”.

Mặt đường vào Cụm công nghiệp Bình Tân chênh cao so với tuyến đường hiện hữu chưa được nâng cấp. Ảnh: H.P

Theo ông Nguyễn Quang Huy - Trưởng thôn Bình Tân (xã Bình Hiệp), tình trạng đường xuống cấp kéo dài đã nhiều lần được người dân kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh và HĐND xã nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Chậm kết nối, kéo theo nhiều hệ lụy

Việc dự án kéo dài còn tác động đến sự phát triển kinh tế và tiến độ hoàn thiện các công trình hạ tầng tại địa phương. Đáng chú ý, tuyến đường vào Cụm công nghiệp Bình Tân đã hoàn thành nhưng chưa thể kết nối đồng bộ với tuyến đường thuộc dự án do đoạn này chưa được thi công.

Điều này ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hàng hóa, hoàn thiện hạ tầng và thu hút doanh nghiệp đầu tư. Tiến độ dự án cũng tác động đến việc triển khai hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã phía Bắc huyện Tây Sơn (cũ), làm chậm khả năng cung cấp nước sạch cho người dân.

Trụ điện bị gãy, nghiêng về phía nhà dân nhưng chưa được khắc phục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: H.P

Theo Phòng Kinh tế xã Bình Hiệp, gói thầu di dời hệ thống điện phục vụ giải phóng mặt bằng đang gặp vướng mắc do giá vật tư, nhân công tăng cao so với thời điểm ký hợp đồng.

Trong khi đó, kinh phí điều chỉnh, bù trượt giá chưa được bố trí nên nhà thầu không thể tiếp tục thi công.

Nếu không sớm tháo gỡ, UBND xã Bình Hiệp dự kiến phải làm thủ tục thanh lý hợp đồng vào cuối năm 2026. Điều này có thể phát sinh thêm những vướng mắc pháp lý, khiến công tác di dời hệ thống điện và giải phóng mặt bằng tiếp tục đình trệ.

Ông Lê Hà An - Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp - cho biết, việc dự án ngừng thi công trong năm 2026 không chỉ ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông mà còn làm giảm giá trị sản xuất ngành xây dựng, tác động đến tăng trưởng kinh tế và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo ông An, dù địa phương đã phối hợp với các cơ quan liên quan tìm giải pháp tháo gỡ nhưng nhu cầu vốn còn lại quá lớn, vượt khả năng cân đối ngân sách cấp xã.

“UBND xã đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương tiếp tục thực hiện dự án, chỉ đạo các sở, ngành tháo gỡ vướng mắc; đồng thời ưu tiên hỗ trợ 16 tỷ đồng trong năm 2026 và bố trí khoảng 35,9 tỷ đồng trong năm 2027 để tiếp tục triển khai, sớm hoàn thành công trình” - ông An cho hay.