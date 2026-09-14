Tuyến đường sắt nhẹ đầu tiên tại Phú Quốc tăng tốc lắp đặt ray

Tuyến đường sắt nhẹ đầu tiên tại Phú Quốc đang tăng tốc lắp đặt ray. Ảnh: Ánh Dương.

“Căng sức” chạy đua tiến độ

Chưa đầy 2 tuần sau khi những lô thiết bị đầu tiên cập cảng, gần 1km ray khổ tiêu chuẩn 1.435mm đã được rải xuống nền đường, chuẩn bị cố định và lắp đặt hoàn thiện. Đây là những đoạn ray đầu tiên của tuyến đường sắt nhẹ kết nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC.

Mỗi thanh ray dài 25m, nặng khoảng 1,5 tấn, được đưa vào vị trí, ghép nối theo từng đoạn. Toàn tuyến dự kiến sử dụng 2.850 thanh ray, với tổng khối lượng thép hơn 4.200 tấn.

Theo ông Nguyễn Tất Đạt, Chỉ huy trưởng gói thầu cung cấp và lắp đặt đường ray XL-03, tuyến LRT sử dụng ray rãnh 60R2, có mặt cắt lớn, khả năng chịu tải và độ ổn định cao, góp phần bảo đảm độ êm khi tàu vận hành. Sau khi hoàn thiện, mặt bằng giữa và xung quanh ray có thể được xử lý đồng mức, kết hợp phủ cỏ tại những khu vực phù hợp, tạo sự hài hòa với cảnh quan đô thị.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR), đại diện liên danh nhà thầu cho biết, theo kế hoạch, đến tháng 2-2027 phải hoàn thành toàn bộ phần ray trên nền đường, cầu và hầm. Như vậy, tính từ thời điểm bắt đầu lắp ray cuối tháng 8-2026, các đơn vị chỉ có khoảng 6 tháng để hoàn thành khối lượng công việc này.

Tuyến đường sắt có chiều dài 17,59km đường đôi, tương đương gần 36km đường sắt đô thị. Để đáp ứng tiến độ, VNR đã huy động gần 200 kỹ sư, công nhân, tổ chức thành nhiều mũi thi công. Các lực lượng phải làm việc trong điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết có thể diễn biến bất lợi và công nghệ tàu điện đô thị lần đầu được áp dụng tại Việt Nam.

Ông Lê Quý Công, công nhân lắp ray có hơn 36 năm gắn bó với ngành Đường sắt cho biết, trước khi thi công, lực lượng công nhân được hướng dẫn kỹ về quy trình, biện pháp thi công và các yêu cầu kỹ thuật đối với ray rãnh 60R2. Đây là công việc khó, nhưng cũng là cơ hội để đội ngũ thợ lành nghề phát huy kinh nghiệm đã tích lũy qua nhiều năm.

Tuyến đường sắt nhẹ đầu tiên có chiều dài 17,59km đường đôi, tương đương gần 36km đường sắt đô thị. Ảnh: Ánh Dương.

Hướng tới biểu tượng giao thông mới của Phú Quốc

Theo quy mô đầu tư, tuyến LRT có thể vận hành tối đa 14 đoàn tàu. Trong giai đoạn 1, tỉnh An Giang và Sun Group dự kiến đưa vào khai thác từ 6 đến 10 đoàn tàu, mỗi đoàn gồm 3 toa, sử dụng năng lượng sạch. Công suất vận chuyển của toàn tuyến có thể đạt khoảng 4.500 hành khách mỗi giờ trong tương lai.

Tuyến đường sắt dài gần 18km được quy hoạch gồm 6 nhà ga, trong đó có 5 ga trên mặt đất và 1 ga ngầm tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC. Thiết kế các nhà ga được định hướng gắn với những nét văn hóa đặc trưng của từng vùng miền, từ núi rừng Tây Bắc, phố cổ Hà Nội, cung đình Huế, Tây Nguyên đến Sài Gòn và đảo Ngọc Phú Quốc.

Theo đại diện Sun Group, thiết kế đoàn tàu được nghiên cứu phù hợp với điều kiện, đặc điểm và nhu cầu khai thác tại Phú Quốc. Các yếu tố như vật liệu chống ăn mòn, không gian để hành lý, cửa sổ và nội thất được tính toán nhằm nâng cao trải nghiệm của hành khách, đồng thời phục vụ mục tiêu phát triển du lịch.

Khi hoàn thành, tuyến LRT dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, cũng như các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại Nam đảo, xuống còn khoảng 20 phút.

Phối cảnh tuyến đường sắt nhẹ (LRT) tại Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Dự án được đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, khởi công ngày 19-12-2025. Giữa tháng 8-2026, Sun Group đã ký hợp đồng tư vấn vận hành, đào tạo và chạy thử tuyến LRT với Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị khai thác tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Sự hợp tác này được kỳ vọng góp phần chuẩn bị nhân lực, quy trình vận hành và công tác bảo trì cho tuyến đường sắt nhẹ đầu tiên tại Phú Quốc, hướng tới mục tiêu chạy thử vào tháng 7-2027 và khai thác thương mại vào tháng 11-2027.