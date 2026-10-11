Tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai tăng lên 3 đôi tàu khách mỗi ngày, thêm lựa chọn cho du khách

Chuyến tàu SP15 đầu tiên từ Hà Nội đến ga Lào Cai.

Từ ngày 10/10, đôi tàu mới SP15/SP16 được khai thác cùng SP3/SP4 và SP7/SP8. Trong đó, hai đôi tàu SP3/SP4 và SP7/SP8 cơ bản giữ nguyên khung giờ vận hành trước đây, chỉ điều chỉnh một số thời điểm trong hành trình nhằm bảo đảm phù hợp với lịch chạy tàu sau khi bổ sung đôi tàu SP15/SP16.

Theo Trạm Kinh doanh vận tải đường sắt Lào Cai, 9 tháng năm 2026, ga Lào Cai đã phục vụ 132.800 lượt khách lên tàu và 195.633 lượt khách xuống tàu. Tổng lượng khách lên, xuống đạt 328.433 lượt, tăng gần 27,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách lên tàu tăng gần 29,8%, khách xuống tàu tăng gần 25,3%.

Hành khách xuống tàu tại ga Lào Cai.

Cùng với tăng chuyến, ngành đường sắt chú trọng cải thiện chất lượng phục vụ, phối hợp với các đơn vị lữ hành nâng cấp, đưa vào khai thác một số toa tàu du lịch cao cấp trên tuyến Hà Nội - Lào Cai nhằm tăng thêm lựa chọn trải nghiệm cho du khách. Ga Lào Cai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đón, gửi tàu, bảo đảm an toàn và thuận tiện cho hành khách lên, xuống tàu.

Theo lịch chạy tàu mới, chiều Hà Nội - Lào Cai có 3 chuyến tàu khách khởi hành vào buổi tối. Trong đó, tàu SP15 xuất phát lúc 21 giờ 45 phút, đến ga Lào Cai lúc 5 giờ 20 phút; tàu SP3 khởi hành lúc 22 giờ, đến lúc 5 giờ 50 phút; tàu SP7 xuất phát lúc 22 giờ 40 phút, đến lúc 6 giờ 27 phút sáng hôm sau. Các chuyến tàu đêm giúp du khách tận dụng thời gian nghỉ ngơi trên tàu và đến Lào Cai vào sáng sớm để tiếp tục di chuyển đến Sa Pa và các điểm du lịch trong tỉnh.

Ở chiều ngược lại, từ Lào Cai đi Hà Nội, tàu SP16 khởi hành từ ga Lào Cai lúc 21 giờ 25 phút, đến Hà Nội lúc 5 giờ 15 phút; tàu SP4 xuất phát lúc 21 giờ 50 phút, đến nơi lúc 5 giờ 40 phút sáng hôm sau. Riêng SP8 chạy ban ngày, rời Lào Cai lúc 12 giờ 5 phút, đến Hà Nội lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày.

Lượng khách đi tàu tăng, trong đó phần lớn là khách quốc tế mở ra những tín hiệu vui cho ngành du lịch Lào Cai.

Phương án chạy tàu mới cũng điều chỉnh các ga dừng đón, trả khách. Các ga phục vụ hành khách gồm Hà Nội, Gia Lâm, Yên Viên, Phúc Yên, Yên Bái, Bảo Hà, Phố Lu và Lào Cai, tùy lịch dừng của từng mác tàu. Riêng ga Phú Thọ chỉ có tàu SP8 dừng đón, trả khách.

Với lợi thế về an toàn và lịch chạy phù hợp với hành trình du lịch, việc khai thác thường xuyên 3 đôi tàu khách là tín hiệu tích cực đối với du lịch Lào Cai. Du khách có thêm lựa chọn đi lại, đồng thời các doanh nghiệp lữ hành thuận tiện bố trí tour và kết nối dịch vụ đón khách tại ga.