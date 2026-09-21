Tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ hoàn thành sau gần 10 năm

Khởi công từ năm 2017, dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ dài 1,12km vẫn chưa thể hoàn thành do vướng giải phóng mặt bằng. Hiện hai đầu tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ cơ bản đã hoàn thiện.

Theo ghi nhận, những ngày gần đây, tại khu vực ngõ 252 đường Mỹ Đình (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), không khí di dời diễn ra khẩn trương. Các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng đang thu dọn đồ đạc, vận chuyển tài sản và tháo dỡ một phần công trình để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ.

Từng chuyến xe chở đồ đạc nối tiếp nhau rời khỏi khu vực. Bên trong những căn nhà nằm trong diện giải tỏa, người dân tranh thủ thu dọn vật dụng sinh hoạt, đóng gói tài sản và chuyển đến nơi ở mới.

Các hộ dân tại ngõ 252 đường Mỹ Đình đang khẩn trương di chuyển khỏi khu vực nằm trong quy hoạch.

Trong quá trình di dời, nhiều đồ dùng gia đình được tập kết tạm thời dọc lối đi. Một số căn nhà đã được thu dọn, không còn người sinh sống và đang chờ tháo dỡ. Tại một số vị trí, công tác phá dỡ nhà ở được triển khai theo kế hoạch.

Những thay đổi này đang mở ra triển vọng tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng tại khu vực ngõ 252 đường Mỹ Đình, nơi nhiều năm qua chưa thể hoàn tất việc giải tỏa để phục vụ thi công tuyến đường.

Theo chia sẻ của một số người dân sinh sống tại ngõ 252 đường Mỹ Đình, khu vực này từng thường xuyên xảy ra ngập úng mỗi khi mưa lớn. Tình trạng rác thải vứt không đúng nơi quy định cũng khiến môi trường sống có thời điểm nhếch nhác.

Đây được xem là bước chuyển quan trọng giúp tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ đứng trước cơ hội hoàn thiện sau nhiều năm.

Việc các hộ dân di chuyển, bàn giao mặt bằng được kỳ vọng góp phần tạo điều kiện để đoạn tuyến còn dang dở tiếp tục được triển khai, kết nối đồng bộ với các đoạn đường đã hoàn thiện.

Dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ được khởi công từ năm 2017. Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 2,87km, mặt cắt ngang 50m, gồm tuyến chính và 3 tuyến nhánh tại nút giao với đường Phạm Hùng.

Trong đó, đoạn tuyến dài khoảng 1,12km gặp nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đây cũng là nguyên nhân khiến dự án kéo dài nhiều năm, chưa thể hoàn thiện theo kế hoạch.

Một số người dân sinh sống tại ngõ 252 đường Mỹ Đình cho biết, trước đây tuyến ngõ thường xuyên ngập úng mỗi khi mưa lớn, môi trường nhếch nhác do rác thải bị vứt bừa bãi.

Hiện nay, hai đầu tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ cơ bản đã được đầu tư, hoàn thiện. Tuy nhiên, đoạn qua ngõ 252 đường Mỹ Đình vẫn là phần việc cần tiếp tục giải quyết để bảo đảm tính liên tục của toàn tuyến.

Việc người dân bắt đầu tháo dỡ nhà cửa, di chuyển tài sản và bàn giao mặt bằng được xem là bước tiến mới trong quá trình triển khai dự án sau thời gian dài đình trệ.

Khi công tác giải phóng mặt bằng được hoàn tất, đoạn đường còn lại sẽ có điều kiện tiếp tục thi công, từng bước hoàn thiện kết nối giữa đường Phạm Hùng và đường Lê Đức Thọ, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông khu vực.