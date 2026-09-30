Tuyến đường nối cảng Lạch Huyện - sân bay Gia Bình tạo dư địa mới cho Hải Phòng

Theo đó, Dự án tuyến đường nối cảng Lạch Huyện - sân bay Gia Bình sẽ hình thành trục giao thông chiến lược liên vùng, kết nối trực tiếp cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện (TP. Hải Phòng) với sân bay Gia Bình (TP. Bắc Ninh). Đồng thời liên kết với mạng lưới giao thông hiện hữu và các tuyến giao thông theo quy hoạch; góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông Vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ, nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố vai trò cửa ngõ quốc tế của Hải Phòng.

Dự án tạo dư địa mới cho Hải Phòng thông qua việc hình thành quỹ đất dọc hai bên tuyến đường để phát triển hành lang kinh tế - logistics - công nghiệp - đô thị liên vùng; tạo điều kiện thuận lợi để thành phố tăng cường thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 46,55km (khoảng 44,8km trên địa bàn Hải Phòng; khoảng 0,75 km trên địa bàn Bắc Ninh và khoảng 1 km cầu vượt sông Thái Bình). Điểm đầu tuyến tại nút giao đường Vành đai 3 với Quốc lộ 10 (phường Lưu Kiếm, Hải Phòng); điểm cuối tuyến tại nút giao phía Đông sân bay Gia Bình (xã Trung Kênh, Bắc Ninh).

Về quy mô nền đường, đoạn không song trùng đường sắt (khoảng 27,8 km): Chiều rộng nền đường Bnền = 68 m. Đường chính cho xe ô tô chạy tốc độ cao (V≥80 km/h); đường bên song hành hai bên cho xe máy, ô tô chạy tốc độ thấp (

Đoạn song trùng đường sắt (khoảng 18,75 km, bao gồm cả đoạn qua địa bàn Bắc Ninh): Chiều rộng nền đường Bnền = 80 m. Đường chính cho xe ô tô chạy tốc độ cao (V≥80 km/h); đường bên song hành hai bên cho xe máy, ô tô chạy tốc độ thấp (≤60 km/h), lưu thông một chiều kết nối các trục ngang trên tuyến chính. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 43.743,26 tỷ đồng.

Bản đồ hướng tuyến Dự án tuyến đường nối cảng Lạch Huyện - sân bay Gia Bình.

Hiện nay, UBND TP. Hải Phòng đang tìm kiếm các nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu nghiên cứu thực hiện dự án trên theo phương thức đối tác công tư (PPP), áp dụng hình thức hợp đồng BOT hoặc BT.

Đối với trường hợp áp dụng hình thức hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất. Quỹ đất đối ứng dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án bao gồm quỹ đất hai bên tuyến đường và các quỹ đất khác trên địa bàn Hải Phòng phù hợp với quy định của pháp luật về PPP.

Các nhà đầu tư quan tâm có thể liên hệ trực tiếp hoặc gửi văn bản về Sở Tài chính TP. Hải Phòng (địa chỉ: Số 06 đường Hồng Bàng, phường Hồng Bàng, Hải Phòng).