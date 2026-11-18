Mới đây, HĐND TPHCM đã thông qua tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ Kênh Tẻ.

Theo phương án điều chỉnh, tuyến đường dài khoảng 3,4 km sẽ được mở rộng từ 7-8 m (2 làn xe) lên 26-27 m (6 làn xe).

Tổng mức đầu tư dự kiến tăng từ hơn 2.203 tỷ đồng lên hơn 5.554 tỷ đồng, chủ yếu do mở rộng quy mô và tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.