Tuyến đường Ninh Sơn – Tà Năng mở ra không gian phát triển mới

Tuyến đường Ninh Sơn - Tà Năng (Dự án Đường từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đến ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác vào cuối năm nay. Qua đó sẽ kết nối liên vùng từ khu vực phía nam tỉnh với khu vực Nam Tây Nguyên, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương dọc tuyến.

Sắp hoàn thành

Được khởi công từ cuối năm 2022, tuyến đường Ninh Sơn - Tà Năng có tổng chiều dài 63,32km, tổng mức đầu tư hơn 1.495 tỷ đồng. Dự án được chia thành 2 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 1 là đoạn từ xã Ninh Sơn đến xã Anh Dũng dài 22,32km đã hoàn thành đưa vào khai thác tháng 12-2023; dự án thành phần 2 là đoạn từ xã Anh Dũng đến xã Tà Năng (tỉnh Lâm Đồng), có chiều dài 41km, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa dài 23,9km, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng dài 17,1km.

Đồng chí Lâm Đông nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tiến độ đầu tư công trình.

Mới đây, đồng chí Lâm Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã kiểm tra thực tế tiến độ dự án thành phần 2 của tuyến đường Ninh Sơn – Tà Năng. Qua kiểm tra, đồng chí đề nghị các sở, ngành của tỉnh chủ động phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các đơn vị liên quan giải quyết ngay những vấn đề còn vướng mắc. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh yêu cầu các nhà thầu thi công bố trí nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công phù hợp điều kiện thực tế để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình vào cuối năm 2026. Đồng chí Lâm Đông còn đặc biệt lưu ý các địa phương có tuyến đường đi qua, nhất là xã Anh Dũng cần khai thác tối đa lợi thế của tuyến đường huyết mạch, kết nối liên vùng này; nhất là khai thác tốt không gian phát triển mới dọc tuyến để tạo đột phá về triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Dự án thành phần 2, được phân chia thành 4 gói thầu thi công xây dựng. Đến nay, gói thầu số 22, thi công nền, mặt đường và công trình trên tuyến đoạn từ Km22+283 đến Km31+500 (dài 9,217km), tổng giá trị 204,26 tỷ đồng đã hoàn thành 95% giá trị hợp đồng. Gói thầu số 23, thi công nền, mặt đường và công trình trên tuyến đoạn từ Km31+500 đến Km41+500 (dài 10km), tổng giá trị 326,48 tỷ đồng đã hoàn thành 85% giá trị hợp đồng. Gói thầu số 24, thi công xây dựng nền mặt đường và các công trình trên tuyến đoạn từ Km41+500 - Km53+500 (dài 12km), tổng giá trị là 325,09 tỷ đồng đã hoàn thành 95% giá trị hợp đồng. Gói thầu số 25, thi công xây dựng nền mặt đường và các công trình trên tuyến đoạn từ Km53+500 đến cuối tuyến (dài 8,9km), tổng giá trị 117,833 tỷ đồng đã hoàn thành 97% giá trị hợp đồng.

Tại hiện trường thi công, một số hạng mục còn lại của các gói thầu số 22, 24 đang tiếp tục được các nhà thầu hoàn thiện. Tại gói thầu số 23, chỉ còn đoạn Km40+596 đến Km41+118, do mới được chuyển mục đích sử dụng đất rừng nên nhà thầu đang phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Lâm Nghiệp Ninh Sơn để tận thu lâm sản, triển khai thi công đào hạ mái taluy dương và hoàn thiện lớp móng cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa. Riêng đối với gói thầu số 25, chỉ còn đoạn dài 300m (Km59+900 đến Km60+200) thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng mới hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hiện nhà thầu đang đẩy nhanh tiến tiến độ thi công đoạn này.

Một đoạn cuối trên tuyến đường đang được thi công.

Theo ông Phạm Minh Tân – Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư dự án), thời gian qua, tiến độ triển khai dự án bị ảnh hưởng bởi một số khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng rừng, điều chỉnh dự án… Chủ đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương liên quan tháo gỡ khó khăn; đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nhân lực, trang thiết bị, máy móc để đẩy nhanh tiến độ công trình. Dự kiến đến tháng 11-2026, cả 3 gói thầu số 22, 23, 24 sẽ hoàn thành; gói thầu số 25 sẽ hoàn thành trước ngày 31-12.

Khai thác không gian phát triển mới

Tuyến đường Ninh Sơn – Tà Năng sau khi hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ tạo nên kết cấu giao thông liên vùng, phá thế chia cắt khu vực phía nam tỉnh với tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Tây Nguyên. Tuyến đường này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, vận chuyển hàng hóa từ khu vực Nam Tây Nguyên về Cảng biển tổng hợp Cà Ná. Đặc biệt, tuyến đường sẽ mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương dọc tuyến; góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía nam của tỉnh.

Tuyến đường Ninh Sơn - Tà Năng là tuyến đường huyết mạch kết nối liên vùng, mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương dọc tuyến.

Đường Ninh Sơn – Tà Năng đi qua địa bàn xã Anh Dũng có chiều dài hơn 40km, sau khi hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ tạo nên diện mạo, động lực phát triển mới cho địa phương. Theo ông Lê Văn Chín - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Anh Dũng, để khai thác lợi thế về phát triển kinh tế - xã hội do tuyến đường này mang lại, địa phương đã có những định hướng quan trọng về quy hoạch để khai thác quỹ đất, thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp… dọc theo tuyến đường. Từ đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân địa phương.

Tuyến đường Ninh Sơn - Tà Năng đang nhận được nhiều sự quan tâm, kỳ vọng. Bởi khi tuyến đường được hoàn thành, thông tuyến sẽ mở ra cơ hội mới cho sự phát triển liên vùng, tạo thuận lợi để người dân phát triển kinh tế - xã hội, giao thương giữa miền núi cao với khu vực đồng bằng thuận lợi hơn.