Tuyên dương những người hiến máu hòa hợp phenotype tiêu biểu năm 2026

Phát biểu khai mạc, TS.BS Nguyễn Bá Khanh – Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Giám đốc Ngân hàng Tế bào gốc cho biết: “Trong công tác truyền máu, bên cạnh việc bảo đảm hòa hợp nhóm máu hệ ABO và Rh(D), có những người bệnh, đặc biệt là những người phải truyền máu nhiều lần, trong đó có bệnh nhân tan máu bẩm sinh cần được truyền đơn vị máu hòa hợp thêm các đặc điểm kháng nguyên nhóm máu khác (truyền máu hòa hợp phenotype). Đây là yêu cầu chuyên môn cao, bởi không phải người hiến máu nào cũng phù hợp với từng người bệnh. Chính vì vậy, việc tìm kiếm người hiến máu có đặc điểm phenotype phù hợp đã khó, duy trì nguồn người hiến sẵn sàng đồng hành lại càng quý giá hơn”.

TS.BS Nguyễn Bá Khanh - Phó Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Giám đốc Ngân hàng Tế bào gốc phát biểu tại chương trình. Ảnh: Trần Oanh

Năm 2025, Trung tâm Máu Quốc gia tiếp nhận gần 3.500 dự trù đơn vị máu hòa hợp phenotype từ các cơ sở điều trị, đáp ứng cung cấp gần 3.400 đơn vị, đạt trên 97%. Trong đó, lượng máu phù hợp dự trữ sẵn trong kho chỉ đáp ứng khoảng 45%, số còn lại (55%) Trung tâm phải tìm kiếm và huy động trực tiếp từ người hiến máu.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, số lượng đơn vị máu hòa hợp phenotype dự trù tăng cao nhất từ trước đến nay với gần 4.700 đơn vị. Trung tâm đã cố gắng tìm kiếm, huy động nhưng mới chỉ đáp ứng trên 85% nhu cầu. Trong hơn 4.000 đơn vị máu phenotype được cung cấp, có trên 60% đã được huy động trực tiếp từ cộng đồng người hiến máu. Với 150 đại biểu tham dự chương trình đã hiến tổng số gần 3.700 đơn vị máu, trung bình mỗi người hiến máu 25 lần. Trong đó, riêng năm 2026 các anh, chị đã hiến 552 đơn vị máu, trung bình mỗi người hiến khoảng 3,7 lần.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Trần Oanh

TS Nguyễn Bá Khanh cũng nhấn mạnh: “Mỗi lần nhận được lời mời hiến máu, mọi người đều thu xếp công việc và cuộc sống, thậm chí thay đổi kế hoạch riêng để kịp thời đến hiến máu. Bởi vậy, sự sẵn lòng và tinh thần trách nhiệm càng khiến chúng tôi trân trọng và biết ơn. Có những lời kêu gọi được đáp lại rất nhanh chóng, có những sự sẻ chia diễn ra lặng lẽ, nhưng tất cả đều xuất phát từ một tấm lòng mong muốn giúp người bệnh có thêm cơ hội được điều trị”.

Trong thời gian tới, nhu cầu sử dụng máu hòa hợp phenotype dự báo vẫn tiếp tục tăng, trong khi việc tìm kiếm và duy trì nguồn người hiến phù hợp còn nhiều khó khăn. Do đó, TS Nguyễn Bá Khanh mong những người hiến máu luôn giữ gìn sức khỏe và tiếp tục dành tình cảm, sự quan tâm cho hoạt động hiến máu. Qua đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, kết nối thêm nhiều người cùng tham gia hiến máu nói chung, hiến máu hoà hợp phenotype nói riêng.

Những người hiến máu máu hoà hợp phenotype tiêu biểu giao lưu tại chương trình. Ảnh: Trần Oanh

Tại chương trình, các đại biểu đã giao lưu với những người tham gia hiến máu nhiều lần là anh Lê Sỹ Hùng (Hà Nội), chị Triệu Thị Điệp (Bắc Ninh), chú Trần Văn Tuấn (Hà Nội). Cả ba người đều có thâm niên hiến máu nhiều năm và luôn sẵn sàng sắp xếp thời gian, gác lại công việc cá nhân để tham gia hiến máu ngay khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp. Anh Hùng và chị Điệp cho biết, hoạt động hiến máu xuất phát bởi tấm lòng nhân ái, sự sẻ chia với cộng đồng. Riêng chú Tuấn có động lực đặc biệt từ chính trải nghiệm của vợ từng được cứu sống nhờ nguồn máu kịp thời trong lúc sinh nở nguy kịch, từ đó mang ơn và càng trân trọng ý nghĩa của từng giọt máu.

Lãnh đạo Trung tâm Máu Quốc gia tặng Giấy khen của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho 20 cá nhân xuất sắc. Ảnh: Trần Oanh

Những người bệnh và người nhà bệnh nhân bày tỏ niềm xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành nhất đến Ban Giám đốc, các bác sĩ cùng toàn thể cộng đồng những người hiến máu trong cả nước. Chính nhờ những giọt máu nghĩa tình và sự tận tâm chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ, người bệnh đã được duy trì sự sống và có được sức khỏe, tương lai như hôm nay.

Lãnh đạo Trung tâm Máu Quốc gia tặng Giấy khen của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hà Nội cho 10 cá nhân xuất sắc. Ảnh: Trần Oanh