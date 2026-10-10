Tuyên dương, nhân rộng các mô hình, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu

Chương trình gặp mặt các Đội hình “Thanh niên tình nguyện chuyển đổi số”, tuyên dương các mô hình, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu và gặp mặt, tuyên dương “Tài năng trẻ” cấp tỉnh năm 2026.

Thời gian qua, tuổi trẻ Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích thông qua các Đội hình “Thanh niên tình nguyện chuyển đổi số”, trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các nền tảng số và ứng dụng công nghệ trong đời sống. Các tổ chức cơ sở đoàn đã thành lập và duy trì 875 tổ công nghệ số cộng đồng với 2.528 đoàn viên, thanh niên tham gia đóng vai trò nòng cốt trong hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, dịch vụ số; tiếp tục triển khai công trình thanh niên “Chatbot AI hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện trên địa bàn tỉnh Sơn La”.

Nhiều mô hình chuyển đổi số được các cơ sở đoàn triển khai sáng tạo, như: “Tuyến phố không dùng tiền mặt” của Đoàn xã Gia Phù; “Ngôi nhà trí tuệ số - thư viện số Cộng đồng” trên nền tảng Google Sites của Đoàn phường Tô Hiệu; “Nền tảng kiểm tra thông tin xấu độc trên không gian mạng bằng AI” của Ban Thanh niên Công an tỉnh Sơn La; mô hình “Chuyện bản Thái - Kết nối bản sắc trên không gian số” của Chi đoàn Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh…

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đại biểu dự chương trình.

Tại chương trình, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm các mô hình, giải pháp chuyển đổi số thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong giới trẻ. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tuyên dương 35 cá nhân là chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm các mô hình, giải pháp, công trình chuyển đổi số tiêu biểu trong các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội năm 2026; vinh danh 13 “Tài năng trẻ” cấp tỉnh có thành tích nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tuyên dương các cá nhân có mô hình, giải pháp, công trình chuyển đổi số tiêu biểu.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tuyên dương 13 “Tài năng trẻ” cấp tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tuyên dương “Tài năng trẻ” cấp tỉnh có thành tích nổi bật.

Hoạt động nhằm ghi nhận những đóng góp, sáng tạo và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ, góp phần lan tỏa các cách làm hay, khuyến khích đoàn viên, thanh niên phát huy năng lực, chủ động thích ứng với yêu cầu phát triển trong thời đại số.