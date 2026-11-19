Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long trao Bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Nhằm ghi nhận những cá nhân có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, học tập, rèn luyện và công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong khối trường học, Ban Thường vụ Đoàn Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương đã ban hành Quyết định về việc trao tặng danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” và “Sinh viên 5 tốt” năm 2026 cho 20 cá nhân, gồm 15 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và 5 cá nhân đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2026.

Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Nông Quỳnh Ngân trao Bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nông Quỳnh Ngân - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh ý nghĩa của việc xây dựng môi trường để nhà giáo trẻ và sinh viên không ngừng học tập, rèn luyện, đổi mới, sáng tạo; qua đó phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu trong khối trường học.

Chương trình cũng dành thời lượng giao lưu với các cá nhân đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” và “Sinh viên 5 tốt” năm 2026. Qua những câu chuyện thực tế, các đại biểu đã chia sẻ quá trình phấn đấu, kinh nghiệm cân bằng giữa học tập, chuyên môn và công tác Đoàn; đồng thời trao đổi về giá trị của các danh hiệu đối với sự trưởng thành của mỗi nhà giáo trẻ và sinh viên.

Ban Tổ chức trao Bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Thông qua phần giao lưu, những kinh nghiệm và câu chuyện thực tế từ các cá nhân tiêu biểu đã trở thành nguồn động viên, gợi mở cho đội ngũ giảng viên trẻ và sinh viên tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu, rèn luyện và tham gia hoạt động Đoàn.