Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Sự kiện là điểm nhấn khép lại đợt sinh hoạt đặc biệt hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập, rèn luyện.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu. Đối với Đảng bộ Chính phủ, hệ thống các học viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc các Bộ giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là nơi trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp quản lý nhà nước và các ngành kinh tế mũi nhọn.

Các đồng chí lãnh đạo trao Bằng khen của Đoàn Thanh niên Chính phủ tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ khẳng định, chất lượng của bộ máy hành chính và năng lực quản trị quốc gia tương lai được bắt đầu từ chính tâm huyết, trí tuệ và sự mẫu mực trên giảng đường của đội ngũ thầy cô giáo hôm nay, đồng thời xem các giảng viên trẻ và sinh viên tiêu biểu là những "hạt giống đỏ" bổ sung nguồn sinh lực quý báu cho Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ trao Bằng khen cho các đoàn viên, thanh niên đoạt giải thưởng “Sinh viên 5 tốt”. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phát biểu chào mừng tại chương trình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ Bùi Hoàng Tùng chia sẻ, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số toàn diện và bứt phá bằng khoa học công nghệ, vai trò của người thầy càng mang tầm vóc chiến lược.

Giữa kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo có thể giải đáp hàng vạn câu hỏi sau vài giây, công nghệ cung cấp dữ liệu, nhưng chỉ có người thầy mới khơi gợi tư duy đặt câu hỏi, rèn giũa phương pháp luận khoa học và giữ gìn giá trị nhân văn cốt lõi cho người học.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ trao Bằng khen của Đoàn Thanh niên Chính phủ cho các đoàn viên, thanh niên đoạt giải thưởng “Sinh viên 5 tốt”. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tuyên dương 60 gương mặt xuất sắc nhất, đại diện cho tinh thần “Người thầy đổi mới để khai mở - Người trò cầu thị và kỷ luật để bứt phá”. Trong đó, 27 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Đoàn Thanh niên Chính phủ năm 2026 là những giảng viên trẻ vững vàng chuyên môn, sở hữu nhiều công trình công bố quốc tế, tiên phong đưa hơi thở thực tiễn của cải cách hành chính, kinh tế số, chuyển đổi xanh và trí tuệ nhân tạo vào từng tiết học, góp phần khơi mở tư duy phản biện cho sinh viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ trao giải Nhất cho các thí sinh cuộc thi “Tuần lễ Tài năng Sinh viên Chính phủ” năm 2026. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ trao giải Nhì cho các thí sinh cuộc thi “Tuần lễ Tài năng Sinh viên Chính phủ” năm 2026. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Cùng với đó, 33 “Sinh viên 5 tốt” cấp Đoàn Thanh niên Chính phủ năm 2026 là những điển hình cho sự phát triển toàn diện, khẳng định danh hiệu không chỉ là hình thức mà là thước đo thực chất về năng lực cạnh tranh và bản lĩnh thích ứng, kết hợp hài hòa giữa “Đạo đức tốt” với “Hội nhập tốt”, “Học tập tốt” gắn với làm chủ công nghệ mới và “Thể lực tốt” đi liền “Tình nguyện tốt” vì cộng đồng.

Lễ tuyên dương và Bế mạc “Tuần lễ Tài năng sinh viên Chính phủ” năm 2026 đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trong toàn khối các cơ sở giáo dục trực thuộc Chính phủ.