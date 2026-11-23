Đồng chí Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh đoàn trao chứng nhận cho các Nhà giáo trẻ tiêu biểu.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tuyên dương và trao chứng nhận cho 35 nhà giáo trẻ tiêu biểu, 183 học sinh đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" và 35 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Đồng chí Dương Minh Nguyệt, Bí thư Tỉnh đoàn trao chứng nhận cho học sinh đạt danh hiệu Học sinh 3 tốt cấp tỉnh.

Thời gian qua, các danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu", "Học sinh 3 tốt", "Sinh viên 5 tốt" đã trở thành mục tiêu phấn đấu của đông đảo cán bộ, giảng viên, giáo viên, tổng phụ trách Đội cùng học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Trong đó, danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" dành cho các nhà giáo dưới 35 tuổi giỏi chuyên môn, có nhiều sáng kiến trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và xung kích trong các hoạt động Đoàn - Hội - Đội ; danh hiệu "Học sinh 3 tốt", "Sinh viên 5 tốt" được trao cho những học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội tại các nhà trường.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh trao chứng nhận cho các sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh.

Hoạt động nhằm kịp thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp nổi bật của đội ngũ giáo viên trẻ và học sinh, sinh viên; qua đó nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và nâng cao chất lượng công tác Đoàn - Hội trong trường học.