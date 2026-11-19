Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo xét chọn, tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo, loại hình cơ sở giáo dục, trong đó có 21 nhà giáo là người dân tộc thiểu số. Trong số đó, 73 nhà giáo đại diện tham dự Lễ kỷ niệm và tuyên dương tại Hà Nội, đồng thời tham dự chương trình gặp mặt Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết: Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay diễn ra trong bối cảnh có nhiều dấu mốc ý nghĩa hết sức quan trọng: năm đầu tiên thực hiện Luật Nhà giáo - đạo luật đầu tiên dành riêng cho nhà giáo; năm thứ hai triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam, biểu tượng bền bỉ của truyền thống hiếu học và trọng dụng nhân tài dân tộc.

Theo Thứ trưởng, Nghị quyết số 71-NQ/TW khẳng định giáo dục và đào tạo quyết định tương lai dân tộc, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với ngành Giáo dục và đội ngũ nhà giáo. Trước đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, giáo dục có trách nhiệm trang bị tri thức, kỹ năng cho thế hệ trẻ, đồng thời bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng lòng yêu nước, lòng nhân ái, sự trung thực, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đọc diễn văn Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Đề cập đến những thay đổi trong dạy và học khi trí tuệ nhân tạo phát triển, học sinh có thể tiếp cận nhiều nguồn tri thức, Thứ trưởng nhấn mạnh: Công nghệ có thể cung cấp thông tin nhưng không thể thay thế sự thấu hiểu, tình yêu thương và truyền cảm hứng. Thầy cô cần giúp học sinh biết suy nghĩ độc lập, hình thành phương pháp tự học, tinh thần học tập suốt đời và khả năng tự lựa chọn điều đúng đắn.

Thứ trưởng mong muốn đội ngũ nhà giáo tiên phong đổi mới phương pháp giáo dục, không ngừng tự học, nêu gương về đạo đức, sự tận tụy và văn hóa ứng xử. Cùng với việc chuẩn bị cho học sinh, sinh viên trở thành công dân số, công dân toàn cầu, các nhà trường cần chú trọng giáo dục lịch sử, văn hóa, đạo đức, lối sống, giúp các em giữ gìn và phát huy những phẩm chất của con người Việt Nam như yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo.

Để nhà giáo thực hiện tốt nhiệm vụ, Thứ trưởng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm bảo đảm đủ trường, lớp, giáo viên và thiết bị dạy học tối thiểu, duy trì sĩ số học sinh trên lớp theo đúng quy định. Thứ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu giảm các cuộc họp, hội nghị và công việc hành chính không cần thiết để thầy cô tập trung cho chuyên môn, có thêm thời gian quan tâm đến từng học sinh. Theo Thứ trưởng, những thiếu hụt về điều kiện dạy học và tình trạng quá tải của giáo viên ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. Sự kết nối, chia sẻ giữa gia đình, nhà trường và xã hội cũng góp phần giảm áp lực cho đội ngũ nhà giáo.

Tri ân các thế hệ nhà giáo, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng gửi lời cảm ơn tới những thầy cô vẫn lặng lẽ, tận tụy với nghề ở khắp các vùng miền. “Một lời động viên đúng lúc, một bài giảng khơi dậy ham học, một sự kiên nhẫn dành cho học trò có thể trở thành điểm tựa và làm thay đổi cuộc đời của các em”, Thứ trưởng chia sẻ. Theo Thứ trưởng, sự tiến bộ của học trò qua từng ngày là một trong những dấu ấn sâu sắc nhất của người thầy.

Tiết mục bài ca “Người giáo viên Nhân dân” do tốp ca nữ và tốp múa - giảng viên, sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương biểu diễn tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu năm 2026, Thứ trưởng mong các thầy cô tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới, lòng yêu nghề và tình thương học trò, truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, đồng thời đóng góp kinh nghiệm thực tiễn vào quá trình hoàn thiện chính sách giáo dục. Thứ trưởng cho rằng, kết quả của giáo dục còn được thể hiện qua sự trưởng thành của mỗi học trò, niềm tin của phụ huynh, xã hội và niềm vui được làm nghề của các thầy cô.

Tại lễ tuyên dương, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 tham dự buổi lễ.

Từ năm 2017 đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xét chọn, tôn vinh 2.206 nhà giáo tiêu biểu. Hoạt động này được duy trì nhằm ghi nhận những thầy cô tận tụy, sáng tạo, đồng thời khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng những cách làm hiệu quả trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản trị cơ sở giáo dục.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều giáo viên mầm non vượt qua khó khăn, kiên trì đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ. Các thầy cô xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

Ở bậc phổ thông, nhiều giáo viên hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, đồng thời chủ động ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và triển khai giáo dục STEM, STEAM để khơi dậy hứng thú học tập, phát triển tư duy sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề. Nhiều thầy cô phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, giúp các em đạt thành tích cao tại các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Trong giáo dục nghề nghiệp, các nhà giáo đổi mới phương pháp đào tạo, gắn lý thuyết với thực hành, đưa kỹ thuật, công nghệ vào giảng dạy để người học rèn kỹ năng nghề và thích ứng với yêu cầu của thị trường lao động. Tại các cơ sở giáo dục đại học, nhiều giảng viên gắn giảng dạy với nghiên cứu khoa học, phát triển các công trình và giải pháp công nghệ có giá trị ứng dụng, góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn.