Tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026
Năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo xét chọn, tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo, loại hình cơ sở giáo dục.
Trong đó có 45 nhà giáo mầm non, 48 nhà giáo tiểu học, 49 nhà giáo trung học cơ sở, 55 nhà giáo trung học phổ thông, 47 nhà giáo thuộc giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, 86 nhà giáo giáo dục đại học và 5 nhà giáo thuộc các cơ sở giáo dục khác.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tuyen-duong-nha-giao-tieu-bieu-nam-2026-post1404651.html