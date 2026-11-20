Bám dân, bám địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng hiểu những khó khăn của thầy cô và học trò nơi biên giới, hải đảo. Nhiều năm qua, các đơn vị đã phối hợp với ngành giáo dục triển khai những chương trình chung trên toàn tuyến biên giới, đồng thời tìm cách hỗ trợ phù hợp với từng địa bàn để học sinh có điều kiện đến trường và học tập lâu dài.