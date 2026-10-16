Tuyến đường nghìn tỷ dẫn về trung tâm Quy Nhơn hư hỏng, mất ATGT sau mưa lớn

Ghi nhận của PV Báo Xây dựng, sau đợt mưa nhiều ngày qua trên địa bàn, tuyến đường ĐT.638 nối từ xã Canh Vinh về trung tâm Quy Nhơn xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng mặt đường, kéo dài qua nhiều khu vực. Trong đó, nhiều nhất là đoạn qua xã Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc.

Nhiều vị trí trên tuyến ĐT.638 qua phường Quy Nhơn Bắc phát sinh hư hỏng kéo dài gần hết một làn đường.

Trong hai ngày 15 và 16/10, ghi nhận dọc tuyến ĐT.638 xuất hiện nhiều vị trí mặt đường hư hỏng, bong tróc, hình thành "ổ gà", "ổ voi" và hằn lún vệt bánh xe. Một số đoạn xuất hiện "ổ gà" lớn ngay giữa mặt đường, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.

Đáng chú ý, làn đường dành cho xe máy, xe thô sơ tại nhiều vị trí bị xuống cấp, đá dăm, đất cát tích tụ trên mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đồng thời gây bụi, ảnh hưởng đến môi trường.

Chị Võ Thị Thảo (trú phường Quy Nhơn Bắc) cho biết, hằng ngày chị di chuyển trên tuyến ĐT.638 để đi làm. Dù quãng đường không dài nhưng việc đi lại gặp nhiều khó khăn do lưu lượng xe vận tải lớn. Vào mùa nắng, hoạt động vận chuyển hàng hóa khiến bụi phát sinh, ảnh hưởng đến người đi đường.

Thời gian gần đây, nhiều đoạn mặt đường xuống cấp, hư hỏng khiến việc lưu thông càng khó khăn, nguy hiểm hơn, nhất là vào ban đêm hoặc khi trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế.

Video mặt đường tuyến ĐT.638 hư hỏng:

Hư hỏng mặt đường tuyến ĐT.638

Bên cạnh những vị trí mới phát sinh hư hỏng, ghi nhận của PV cho thấy, một số đoạn từng được bảo trì, sửa chữa cũng có dấu hiệu xuống cấp trở lại. Nhiều mảng bê tông nhựa bong tróc, nứt nẻ, khiến các xe tải trọng lớn rung lắc mạnh khi lưu thông qua khu vực này.

Tuyến ĐT.638 có tổng mức đầu tư gần 1.600 tỷ đồng, dài hơn 14km, được đưa vào khai thác năm 2020. Đây là trục giao thông quan trọng, kết nối các khu công nghiệp Phú Tài, Long Mỹ, Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định, khu đô thị mới Long Vân với trung tâm Quy Nhơn. Tuyến đường giữ vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hóa, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế khu vực.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng Bảo trì (Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai) cho biết, thời gian qua, đơn vị thường xuyên kiểm tra, tổ chức khắc phục các vị trí hư hỏng nhằm bảo đảm giao thông trên tuyến.

"Đối với những vị trí tiếp tục phát sinh hư hỏng, đơn vị sẽ kiểm tra, triển khai sửa chữa để bảo đảm mặt đường êm thuận, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp", vị lãnh đạo thông tin.

Một số hình ảnh tuyến đường ĐT.638 hư hỏng:

Mặt đường hư hỏng lớn phát sinh, đọng nước sau mưa, nguy cơ mất ATGT, nhất là vào đêm tối.

Hư hỏng dạng "ổ voi" giữa đường trên tuyến ĐT.638, đoạn qua phường Quy Nhơn Bắc.

Nhiều vị trí hư hỏng nằm rải rác trên tuyến.

Hư hỏng mặt đường, đất đá tràn lan ở làn dành cho xe máy, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Nhiều vị trí hư hỏng được khắc phục trước đó đã bị bong tróc, nứt lên từng mảng lớn.

Hư hỏng trên tuyến ĐT.638 cần sớm được sửa chữa để đảm bảo ATGT.