Điểm đầu tuyến tại phường Vạn Xuân được bổ sung hệ thống đèn tín hiệu giao thông, khắc phục những bất cập, bảo đảm an toàn khi đưa công trình vào khai thác.

Tuyến đường liên kết vùng kết nối trực tiếp với các địa phương trong khu vực, đồng thời liên thông với 5 tuyến cao tốc gồm: Hà Nội - Bắc Ninh, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lào Cai, Vành đai 5 Thủ đô Hà Nội và Tuyên Quang - Phú Thọ.

Dự án có tổng chiều dài 42,55km, gồm tuyến chính khoảng 36,5km và hai tuyến nhánh dài hơn 6km. Trong đó, đoạn 1 dài 4,06km, kết nối với đường 47m và Vành đai 5; đoạn 2 dài 32,44km, từ nút giao Yên Bình đến điểm giao ĐT.261.

Hai tuyến nhánh kết nối ĐT.261 với tuyến chính và đường Vành đai 5 do tỉnh Phú Thọ đầu tư. Riêng đoạn 2 và hai tuyến nhánh có nền đường rộng 22,5m, vận tốc thiết kế 100km/giờ.

Với quy mô và hướng tuyến được đầu tư đồng bộ, công trình tạo thêm trục giao thông quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa giữa các địa phương. Đây là điều kiện để khai thác lợi thế vị trí, thu hút đầu tư, hình thành các không gian phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ mới.

Hiệu quả công trình trước hết được thể hiện qua sự thuận tiện trong đi lại của người dân. Anh Nguyễn Văn Giang, phường Vạn Xuân, cho biết: Tuyến đường hoàn thành giúp việc đi lại thuận lợi hơn. Anh mong muốn mỗi người cùng có ý thức giữ gìn công trình, chấp hành các quy định về an toàn giao thông.

Cầu vượt Sông Công là 1 trong 3 cây cầu lớn trên tuyến. Việc hoàn thành, thông tuyến đã tạo thuận lợi cho rất nhiều phương tiện di chuyển.

Sau khi Sở Xây dựng chấp thuận kết quả nghiệm thu ngày 5/10/2026, chủ đầu tư ban hành Thông báo số 2362/TB-BQLDAGTNN về việc đưa một số hạng mục thuộc dự án vào khai thác, sử dụng có điều kiện. Việc này nhằm sớm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các công việc còn lại trước khi bàn giao công trình.

Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu rà soát hiện trạng, khắc phục khiếm khuyết và hoàn thiện các hạng mục theo thiết kế. Hệ thống biển báo, vạch sơn, hộ lan và thiết bị tổ chức giao thông đã được bổ sung.

Nhà thầu tiếp tục bố trí nhân lực xử lý các phần việc phụ trợ, kiểm tra hiện trường và phối hợp tuần đường trước khi bàn giao, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, nhất là tình trạng tự ý mở đường ngang, đấu nối trái phép.

Ông Đinh Khắc Tấn, Phó Trưởng Ban điều hành Dự án Tuyến đường liên kết vùng (thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh), cho biết: Từ tháng 9-2026, công trình đã được cơ quan chức năng kiểm tra, chấp thuận đưa vào khai thác có điều kiện. Từ ngày 5-10, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu hoàn thiện hồ sơ pháp lý và xử lý các tồn tại tại hiện trường. Đến nay, các hạng mục cơ bản hoàn thành; dự kiến đầu tháng 12-2026 đưa công trình vào sử dụng và hoàn thiện thủ tục quyết toán trong năm.

Khi đi vào khai thác ổn định, Tuyến đường liên kết vùng sẽ phát huy vai trò kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết kinh tế giữa Thái Nguyên với các địa phương trong khu vực.

Cùng với việc tổ chức khai thác hợp lý, duy trì chất lượng hạ tầng và bảo đảm an toàn giao thông, công trình được kỳ vọng trở thành trục giao thông quan trọng, tạo điều kiện khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng.