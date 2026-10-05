Tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong triển khai thực hiện Đề án 06 giai đoạn 2022–2025; ​Trại Tạm giam số 1 đạt thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đặc xá năm 2026.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, giám đốc Công an thành phố (hàng đầu) chủ trì Lễ chào cờ

Dịp này, Công an thành phố cũng công bố các quyết định trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gồm: ​Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã có thành tích trong thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 và 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong Đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, lập hồ sơ quản lý đối tượng ma túy, phục vụ làm sạch và chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố trao thưởng cho các tập thể

Giám đốc CATP cũng tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác chuyên môn và tham mưu, gồm ​Công an xã Phước Trà đạt thành tích trong thực hiện mô hình tổ chức Công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới; Thượng tá Ngô Quốc Đức, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp được khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác đặc xá; 7 tập thể và cá nhân được khen thưởng đã đạt giải Hội thi kiến thức nghiệp vụ An ninh; 5 tập thể được khen thưởng thành tích 5 năm thực hiện Chỉ thị 11/CT-BCA-V05.

Lãnh đạo Công an thành phố nhận xét tại Lễ chào cờ

Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ được khen thưởng thành tích trong công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2026. ​Phòng Tham mưu được biểu dương thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của CATP.

Lãnh đạo Công an thành phố trao thưởng cho các tập thể, cá nhân

Dịp này, giám đốc Công an thành phố cũng thưởng nóng đột suất số tiền 10 triệu đồng/đơn vị cho 3 tập thể gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát Kinh tế và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lãnh đạo Công an thành phố trao thưởng cho các tập thể, cá nhân

Lãnh đạo Công an thành phố nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng dịp này, đồng thời nhấn mạnh những kết quả, thành tích đạt được trong thời gian qua là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực không ngừng và tính chiến đấu cao của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trên mọi mặt trận.

Trong thời gian tới, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ngày càng cao, Lãnh đạo CATP kỳ vọng toàn thể lực lượng Công an thành phố tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động nắm chắc tình hình, siết chặt kỷ luật kỷ cương, thi đua lập nhiều chiến công xuất sắc hơn nữa, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng.

Công Hạnh