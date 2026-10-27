Tuyên dương, khen thưởng 11 đơn vị thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế

Tại hội nghị, đại diện Thuế tỉnh Quảng Trị đã phổ biến, cập nhật các chính sách thuế mới, quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, gồm: Những điểm mới về quản lý thuế theo Nghị định số 252/2026/NĐ-CP và Thông tư số 89/2026/TT-BTC; thuế thu nhập cá nhân theo Nghị định số 253/2026/NĐ-CP và Thông tư số 87/2026/TT-BTC; hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử theo Nghị định số 254/2026/NĐ-CP và Thông tư số 91/2026/TT-BTC; quản lý thuế đối với các giao dịch liên kết theo Nghị định số 255/2026/NĐ-CP.

Đại diện Thuế tỉnh Quảng Trị trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các đơn vị có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025 - Ảnh: Quang Ngọc.

Sau phần tập huấn, hội nghị tổ chức đối thoại, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tổ chức và người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Qua đó, cơ quan thuế kịp thời làm rõ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng chính sách, pháp luật về thuế.

Đại diện Thuế tỉnh Quảng Trị trao giấy khen của Cục Thuế cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025 - Ảnh: Quang Ngọc.

Dịp này, 4 đơn vị được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025, gồm: Công ty TNHH MTV Petrolimex Quảng Trị, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình, Công ty Điện lực Quảng Trị và Công ty TNHH Oxalis.

Ngoài ra, 7 đơn vị được nhận giấy khen của Cục Thuế vì có thành tích thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025.