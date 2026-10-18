Tuyên dương học sinh, sinh viên vượt khó tiêu biểu và trao học bổng 'Tân Trào tiếp sức đến trường' năm 2026

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đại biểu dự buổi lễ.

Năm 2026, công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của toàn xã hội. Đến nay, tổ chức Hội Khuyến học đã phủ khắp 124 xã, phường với 1.805 chi hội khuyến học tại các thôn, tổ dân phố, trường học, thu hút hơn 581.000 hội viên, chiếm 31,2% dân số toàn tỉnh. Phong trào xây dựng các mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập" và "Công dân học tập" được triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả nổi bật. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi số trong hoạt động Hội được đẩy mạnh với 100% Hội Khuyến học xã, phường triển khai hiệu quả phong trào "Bình dân học vụ số". Cùng với công tác xây dựng tổ chức, phong trào vận động Quỹ Khuyến học thu hút sự chung tay hưởng ứng của đông đảo các doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Quỹ Khuyến học tỉnh đã huy động ủng hộ được trên 450 triệu đồng. Trong tháng 9 và tháng 10-2026, Tỉnh hội đã trực tiếp trao trên 600 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó và hỗ trợ các xã khó khăn…

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Giấy khen cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và lãnh đạo Công ty cổ phần EREX trao Giấy khen và học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tuyên dương và trao học bổng cho 110 học sinh, sinh viên vượt khó tiêu biểu với tổng số tiền 230 triệu đồng. Trong đó, trao học bổng "Tân Trào tiếp sức đến trường" cho 60 tân sinh viên đang theo học tại 28 trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước và khen thưởng 50 học sinh, sinh viên tiêu biểu vượt khó. Hầu hết các em đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như mồ côi cha mẹ, gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, bản thân hoặc thân nhân mắc bệnh hiểm nghèo, là người dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa nhưng đã nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Lễ tuyên dương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ kịp thời động viên, hỗ trợ về vật chất mà còn thắp sáng niềm tin, tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua rào cản hoàn cảnh, tự tin bước tiếp trên con đường chinh phục tri thức và lập thân, lập nghiệp.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng trao Giấy khen cho các em sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng và đại diện doanh nghiệp trao Giấy khen và học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Trước đó, thực hiện chương trình trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó tiêu biểu và trao học bổng Tân trào tiếp sức đến trường, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức trao trực tiếp tại các xã vùng cao 210 suất học bổng với 210 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời trân trọng cảm ơn sự chung tay, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đối với các hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh. Đồng chí khẳng định, Đảng và Nhà nước, tỉnh Tuyên Quang luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đặc biệt là công tác khuyến học, khuyến tài, coi đây là động lực, nền tảng quan trọng để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của quê hương, đất nước. Đồng chí biểu dương tinh thần hiếu học và sự nỗ lực vươn lên của 110 học sinh, sinh viên tiêu biểu được tuyên dương, mong muốn các em tiếp tục giữ vững quyết tâm, nuôi dưỡng khát vọng, vươn lên gặt hái nhiều thành tích cao hơn nữa để trở thành những công dân có ích, đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức trao Giấy khen cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các doanh nghiệp, đơn vị tích cực ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đột phá chiến lược của tỉnh trong giai đoạn mới, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo đối với công tác khuyến học, khuyến tài, coi đầu tư cho khuyến học là đầu tư cho phát triển bền vững; Hội khuyến học tập trung củng cố tổ chức Hội sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, nhân rộng mô hình "Bình dân học vụ số"; phát huy hiệu quả các Trung tâm học tập cộng đồng; tăng cường phối hợp giữa Hội Khuyến học với ngành Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan, đơn vị, không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà phải nghỉ học. Cùng với đó cần tiếp tục quan tâm, tăng cường huy động các nguồn lực để tổ chức tốt các chương trình hỗ trợ, trao học bổng, giúp đỡ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tạo động lực giúp các em vươn lên trong cuộc sống và học tập; kịp thời tuyên dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học khuyến tài và xây dựng các mô hình học tập, lan tỏa mạnh mẽ phong trào học tập suốt đời trong toàn xã hội…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội Khuyến học và các đơn vị, doanh nghiệp cùng các sinh viên được nhận học bổng Tân Trào tiếp sức đến trường.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội Khuyến học và các đơn vị, doanh nghiệp cùng các em học sinh vượt khó tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Trong dịp này, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục phát động, kêu gọi ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh. Tính từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ Quỹ Khuyến học của tỉnh số tiền hơn 500 triệu đồng.