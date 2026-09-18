Tuyên dương học sinh, sinh viên và giáo viên trẻ tiêu biểu

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện các tổ chức hội, đoàn thể cấp tỉnh; Thường trực Đoàn, Hội đồng Đội các xã, phường; Ban Bán hiệu các trường THPT cùng các giáo viên, học sinh, sinh viên tiêu biểu trên địa bàn.

Thời gian qua, công tác đoàn, đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học được các cấp bộ đoàn, đội quan tâm triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, tạo môi trường để học sinh, sinh viên rèn luyện, phát huy năng lực. Qua đó, nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu, rèn luyện, hoạt động đoàn, đội và tham gia các cuộc thi, sân chơi được phát hiện, biểu dương.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao danh hiệu “Giáo viên trẻ tiêu biểu” cấp tỉnh cho 3 giáo viên; “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh cho 5 sinh viên; “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh cho 5 học sinh và “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh cho 11 học sinh. Đồng thời, tặng bằng khen cho 3 học sinh có thành tích cao trong các cuộc thi, sân chơi năm học 2025–2026.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở giáo dục và Đào tạo, các tổ chức hội, quần chúng trao danh hiệu cho học sinh, sinh viên, giáo viên trong hội nghị biểu dương.

Hội nghị tuyên dương là dịp ghi nhận những nỗ lực, thành tích của học sinh, sinh viên và giáo viên trẻ; đồng thời khích lệ đoàn viên, thanh niên tiếp tục thi đua học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Những cá nhân được tuyên dương cũng là những tấm gương để học sinh, sinh viên noi theo, góp phần lan tỏa tinh thần tự học, tự rèn và tích cực tham gia các hoạt động đoàn, đội trong trường học.