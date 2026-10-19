Tuyên dương học sinh Quốc Học - Huế đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lí quốc tế

Mức thưởng của em Tăng Hạo Nhiên là 150 triệu đồng.

Kỳ thi Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani lần thứ hai diễn ra từ ngày 10 đến 17/10 tại thành phố Samarkand, Uzbekistan, thu hút 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh trải qua hai phần thi lý thuyết và thực nghiệm, đòi hỏi khả năng tư duy độc lập, vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành để giải quyết các bài toán Vật lí.

Tại kỳ thi, em Tăng Hạo Nhiên xuất sắc giành Huy chương Bạc. Ghi nhận thành tích xuất sắc của Tăng Hạo Nhiên, UBND thành phố tổ chức tuyên dương, khen thưởng em theo Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế), với mức thưởng 150 triệu đồng dành cho học sinh đoạt Huy chương Bạc tại kỳ thi quốc tế.

Theo thầy Nguyễn Phú Phọ, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, thành tích của Tăng Hạo Nhiên là niềm vui, niềm tự hào của nhà trường trong dịp kỷ niệm 130 năm thành lập. Kết quả này cũng ghi nhận sự nỗ lực của học sinh, tâm huyết của đội ngũ giáo viên, sự đồng hành của gia đình và hiệu quả từ các chính sách quan tâm, đầu tư cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của thành phố.

Tấm Huy chương Bạc của Tăng Hạo Nhiên tiếp tục góp thêm thành tích vào truyền thống giáo dục mũi nhọn của Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, đồng thời khích lệ tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học của học sinh thành phố.