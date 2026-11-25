Chiều 25-11, tại phường Bắc Nha Trang, Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức chương trình tuyên dương 43 cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” năm học 2025 - 2026.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho 41 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” và 2 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh; đồng thời trao bằng khen và biểu trưng cho 10 gương “Học sinh 3 tốt” và 2 gương “Học sinh 3 rèn luyện” tiêu biểu.

Ban tổ chức trao bằng khen và biểu trưng cho học sinh đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" và "Học sinh 3 rèn luyện" tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm học 2025 - 2026.

Các học sinh được tuyên dương đều là những gương mặt tiêu biểu, có thành tích nổi bật trong học tập, tích cực rèn luyện đạo đức, thể chất, kỹ năng và nhiệt tình tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, phong trào tình nguyện vì cộng đồng.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho học sinh đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" tỉnh Khánh Hòa năm học 2025 - 2026.

Thông qua chương trình, Tỉnh đoàn Khánh Hòa mong muốn tiếp tục lan tỏa những tấm gương học sinh tiêu biểu, tạo động lực để đoàn viên, học sinh thi đua học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện. Đồng thời góp phần xây dựng thế hệ học sinh có tri thức, bản lĩnh, kỹ năng, lối sống đẹp và tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng và xã hội.