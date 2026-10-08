Tuyến đường gần 200 tỷ đồng chưa bàn giao đã phải… xử lý lún

Dự án đường chợ Mai - Tân Mỹ có tổng chiều dài hơn 4km, mặt cắt ngang tuyến hoàn chỉnh theo quy hoạch với nền đường 36m, được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) phê duyệt vào năm 2016 với tổng mức đầu tư gần 195 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, thuộc Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội các vùng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ được xây dựng với kinh phí 195 tỷ đồng chưa bàn giao đã bị lún.

Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (ĐTXD) và Phát triển đô thị TP Huế (nay là Ban Quản lý dự án ĐTXD Nam Sông Hương) làm chủ đầu tư. Toàn bộ dự án này gồm 22 gói thầu, trong đó có 3 gói thầu xây lắp số 11, 14 và 19 được triển khai thi công từ năm 2018. Đến giữa tháng 12/2025, tuyến đường này hoàn thành việc thảm nhựa và cho phép phương tiện lưu thông trong gần 1 năm qua.

Đơn vị thi công rào chắn đầu đường Chợ Mai - Tân Mỹ để thi công xử lý lún.

Trong quá trình thi công dự án đường Chợ Mai – Tân Mỹ, nhiều nhà thầu đã bị xử phạt do vi phạm chậm tiến độ thi công kéo dài.

Trước đó, đơn vị chủ đầu tư dự án đã kiểm tra, ghi nhận tình trạng mặt đường bê tông nhựa tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ có cao độ hiện trạng thấp hơn cao độ được thiết kế.

Đắp lại lề đường để xử lý lún.

Đặc biệt, tại vị trí đoạn đầu và gần giữa tuyến giao với Quốc lộ 49 thuộc gói thầu số 11 do Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm thực hiện xuất hiện hiện tượng lún nhiều điểm trên mặt đường. Các bó vỉa hè cũng có độ vênh lớn hơn so với mặt đường.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn về kết quả kiểm tra cao độ mặt đường bê tông nhựa tại 200 vị trí trên tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ, cao độ toàn tuyến đường đang thấp hơn cao độ thiết kế, trong đó vị trí thấp nhất đến 47,4cm tại Km 1+597,45; 11 vị trí có độ lún hơn 40cm. Kết quả theo dõi từ tháng 11/2022 đến tháng 6/2023, công trình tiếp tục lún trung bình 7,7cm. Trong đó vị trí tiếp tục lún nhiều nhất đến 16,3cm tại Km 2+172,67; có 59 vị trí tiếp tục lún hơn 10cm. Đây là nguyên nhân chính khiến tuyến đường chưa được nghiệm thu, bàn giao dù đã hoàn thiện các hạng mục.

Ông Hoàng Tiến Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD Nam Sông Hương – đơn vị chủ đầu tư dự án cho biết, hiện công trình đường Chợ Mai - Tân Mỹ vẫn chưa bàn giao cho đơn vị quản lý nên trách nhiệm và kinh phí xử lý lún thuộc nhà thầu thi công.

"Đơn vị chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu tiến hành bù lún mặt đường một số điểm trên tuyến nhằm phục vụ công tác nghiệm thu và bàn giao công trình trong năm 2026", ông Hoàng Tiến Minh thông tin.

Nhà thầu huy động nhân công, máy móc thi công bù lún mặt đường Chợ Mai - Tân Mỹ.

Những ngày qua, Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm – đơn vị thi công gói thầu số 11 đã tiến hành rào chắn hai đầu tuyến đường Chợ Mai - Tân Mỹ để ngăn các phương tiện lưu thông qua đường này. Đồng thời huy động nhân công, phương tiện, máy móc để thảm nhựa bù lún mặt đường.

Tại đoạn giữa tuyến đường này, đơn vị thi công tháo dỡ các bó vỉa hè, đắp lại lề đường bằng đất trên chiều dài khoảng 500m cả hai bên tuyến. Công tác thảm mặt đường bù lún đang được triển khai và dự kiến sẽ hoàn thành trong thời gian tới để phục vụ công tác nghiệm thu, bàn giao công trình.

Dự án đường Chợ Mai - Tân Mỹ có giá trị xây lắp khoảng 123 tỷ đồng, giá trị giải phóng mặt bằng hơn 33 tỷ đồng. Dự án có điểm đầu giao với Quốc lộ 49 tại Km 10+217 ở đường Phạm Văn Đồng (phường Mỹ Thượng) và điểm cuối giao với đường Phú Mỹ - Thuận An (phường Thuận An, TP Huế).

Mục tiêu dự án nhằm góp phần tạo động lực đẩy nhanh tốc độ thực hiện quy hoạch phường Thuận An, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải, tạo tiền đề thu hút các nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.