Tuyến đường gần 14.000 tỷ đồng nối cao tốc từ Biên Hòa về biển Vũng Tàu đã rõ hình hài

Những ngày cuối tháng 10, trên công trường tuyến đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu về hướng biển Vũng Tàu đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Dọc công trường, những nhịp cầu cạn, trụ cầu và các nút giao dần thành hình. Nhiều hạng mục đang được hoàn thiện.

Sau hơn một năm rưỡi thi công, tuyến đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ngày càng rõ hình hài. Tại nhiều vị trí, các nhịp cầu đã được lắp dựng, hệ thống trụ đỡ dần hoàn thiện. Máy móc, nhân lực được huy động, một số nhà thầu tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, làm xuyên ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ.

Dự án do Ban Giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư gần 14.000 tỷ đồng, chiều dài hơn 16km, quy mô 6 làn xe. Điểm đầu kết nối với đoạn cuối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại khu vực vòng xoay QL56, điểm cuối tại vòng xoay Phước Thắng trên đường 2 Tháng 9, hướng về đô thị biển Vũng Tàu.

Toàn tuyến được chia thành 3 dự án thành phần. Trong quá trình thi công, một số đoạn đi qua vùng đầm lầy, nền đất yếu, ao hồ và ruộng muối, đòi hỏi phải xử lý nền móng, tổ chức thi công phù hợp với điều kiện địa chất. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành vào cuối năm 2026.

Ghi nhận trên đoạn tuyến từ điểm đầu giao QL56 đến nút giao Vũng Vằn, nhiều hạng mục đang được tập trung hoàn thiện. Tại đoạn qua phường Tam Long, từ khu vực giao QL56 đến nút giao Hùng Vương - Nguyễn Văn Cừ - ĐT25, công nhân khẩn trương lắp đặt kính chống ồn dọc tuyến đường trên cao.

Khu vực vòng xoay Hùng Vương - Nguyễn Văn Cừ - ĐT25, cách nút giao QL56 khoảng 1 km, đã hoàn thành lắp đặt kính chống ồn. Hạng mục này góp phần hạn chế tác động của tiếng ồn giao thông đến khu vực dân cư lân cận khi tuyến đường đưa vào khai thác.

Xuôi về nút giao Vũng Vằn, các đơn vị thi công tập trung hoàn thiện dầm cầu, mặt cầu và những hạng mục kết cấu còn lại. Các nhịp cầu nối tiếp nhau, từng bước hình thành tuyến đường trên cao, tạo diện mạo mới cho trục giao thông kết nối từ cao tốc về khu vực ven biển.

Theo đơn vị thi công, đoạn này nhà thầu đang tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, làm xuyên lễ và ngày nghỉ nhằm bảo đảm tiến độ. Đến nay, khối lượng thực hiện của gói thầu đạt hơn 90%. Đơn vị đặt mục tiêu hoàn thành công trình vào tháng 11/2026.

Tiếp đó là đoạn tuyến đi qua vùng đầm lầy, ao hồ và ruộng muối trước khi kết nối với đường ven biển ĐT994. Đoạn này dài hơn 6,8km, hiện các nhà thầu đang triển khai xử lý nền đường, đắp đất và thi công hệ thống thoát nước. Điều kiện địa hình phức tạp khiến công tác xử lý nền móng trở thành một trong những phần việc quan trọng trên đoạn tuyến này.

Tại cầu Cây Khế, công trình bắc qua một nhánh sông đổ ra Cửa Lấp, các nhà thầu đang thi công mặt cầu và hệ thống trụ cầu phía phường Phước Thắng. Trong khi đó, cầu Cỏ May 3 được thiết kế với kết cấu vòm thép cách điệu hình cánh diều, tạo điểm nhấn kiến trúc trên tuyến.

Về phía cuối tuyến, tại nút giao vòng xoay Phước Thắng trên đường 2 Tháng 9, các trụ cầu và hạng mục cầu vượt tiếp tục được xây dựng. Công tác xử lý nền đường, san lấp mặt bằng vẫn đang được triển khai; mặt bằng phục vụ thi công cầu đã hoàn thành hơn 70%. Đây là nút giao có vai trò quan trọng trong việc đưa phương tiện từ hướng cao tốc tiếp cận mạng lưới giao thông hiện hữu để hướng về Vũng Tàu.

Tuyến đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khi đi vào khai thác góp phần giảm áp lực giao thông trên QL51, rút ngắn thời gian di chuyển và nâng cao năng lực lưu thông giữa các khu vực. Tuyến còn giúp mở rộng khả năng kết nối giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với hệ thống cảng biển, các trung tâm logistics và khu vực du lịch ven biển, giúp rút ngắn di chuyển giữa trung tâm TP.HCM về Vũng Tàu còn khoảng 1 tiếng 30 phút.