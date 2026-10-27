Tuyên dương doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật thuế

Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vinh danh các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố đã chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025. (Ảnh: A.T)

Ngày 27/10, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong việc chấp hành chính sách, pháp luật thuế năm 2025. Đây là sự kiện thường niên nhằm ghi nhận, tri ân những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nước, đồng thời khẳng định tinh thần hợp tác giữa cơ quan quản lý và người nộp thuế.

Nỗ lực vượt khó và kết quả thu ngân sách ấn tượng

Vượt qua năm 2025 đầy biến động của kinh tế-chính trị thế giới, cộng đồng doanh nghiệp trong nước đã nhận được nhiều chính sách hỗ trợ tài chính và thuế kịp thời từ Chính phủ, đặt trong bối cảnh toàn hệ thống đang triển khai tinh gọn bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Mặc dù phải đối mặt với nhiều áp lực, song, với tinh thần nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, công chức Thuế Thành phố cùng tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, ngành thuế đã tạo nên một kết quả vượt bậc và toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025".

Ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: A.T)

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố năm 2025 đạt hơn 620.000 tỷ đồng, vượt 23,5% dự toán Chính phủ giao, vượt 18,2% dự toán Hội đồng nhân dân Thành phố giao và tăng 21,4% so với cùng kỳ. Cơ cấu nguồn thu tiếp tục chuyển biến theo hướng bền vững.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Trong 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách đạt 538.079 tỷ đồng, bằng 85,8% dự toán Chính phủ giao và tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu từ khu vực kinh tế đạt khoảng 305.000 tỷ đồng, đạt 95% dự toán.

Tại buổi lễ, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng Giấy khen của Cục Thuế cho 100 doanh nghiệp và Giấy khen của Thuế Thành phố cho 258 doanh nghiệp. Đây là những doanh nghiệp tiêu biểu đại diện cho gần 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2025.

Ông Đoàn Minh Dũng khẳng định: "Sự lớn mạnh và thịnh vượng của doanh nghiệp cũng chính là sự thịnh vượng của thành phố; nuôi dưỡng nguồn thu bền vững từ sự phát triển của doanh nghiệp là nền tảng cốt lõi của công tác quản lý tài chính".

Đánh giá thêm về tình hình thực hiện nhiệm vụ, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Trong những tháng đầu năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh thu ngân sách đạt kết quả tích cực so với những năm trước. Hầu hết các sắc thuế đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp tăng hơn 30% so với cùng kỳ".

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tặng giấy khen của Thuế thành phố cho các doanh nghiệp. (Ảnh: A.T)

Về các giải pháp cho thời gian tới, ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết thêm: "Đối với dự toán Chính phủ giao, Thuế thành phố phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán. Đồng thời, ngành thuế quyết tâm thực hiện mục tiêu thu ngân sách theo kế hoạch đề ra. Trong những tháng cuối năm, Thuế thành phố sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá từng khoản thu, bám sát tình hình thực tế tại từng địa bàn để triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế. Trong đó, ngành thuế chú trọng giám sát tình hình kê khai thuế của doanh nghiệp, thực hiện đầy đủ các biện pháp thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế. Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ người nộp thuế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp".

Ý thức tuân thủ và đồng hành từ cộng đồng doanh nghiệp

Sự minh bạch và tính tự nguyện trong việc chấp hành pháp luật thuế là yếu tố then chốt giúp các doanh nghiệp duy trì phát triển bền vững, đồng thời khẳng định uy tín thương hiệu trên thị trường.

Ông Trần Minh Toản, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Astellas Pharma Việt Nam, chia sẻ về định hướng tuân thủ của doanh nghiệp: "Chủ trương của doanh nghiệp là tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật nói chung và chính sách thuế nói riêng. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề chưa rõ hoặc còn băn khoăn về việc kê khai, nộp thuế, chúng tôi đều chủ động liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn, bảo đảm thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ, không vi phạm quy định".

Ông Trần Minh Toản cũng đánh giá cao sự chủ động hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý: "Cơ quan thuế cũng hỗ trợ doanh nghiệp rất nhiều. Khi nhân viên phụ trách thuế có vấn đề cần giải đáp, chúng tôi đều chủ động liên hệ với cán bộ thuế để được hướng dẫn cụ thể. Đây là cách doanh nghiệp thực hiện và bảo đảm tuân thủ pháp luật thuế. Những năm qua, doanh nghiệp luôn bảo đảm nộp đầy đủ, đúng thời hạn, thậm chí có những khoản được nộp trước thời hạn quy định".

Ông Nguyễn Mạnh Đông, Phó Trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, trao giấy khen của Cục Thuế cho doanh nghiệp tiêu biểu tuân thủ pháp luật thuế năm 2025. (Ảnh: A.T)

Đồng quan điểm về trách nhiệm của doanh nghiệp, đại diện Công ty Cổ phần Phúc Sinh cho biết: "Doanh nghiệp có mức tăng trưởng và doanh thu hằng năm khá cao, đồng thời đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước. Việc kê khai minh bạch, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn góp phần xây dựng uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường. Thời gian qua, doanh nghiệp cũng nhận được hỗ trợ của cơ quan thuế trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ thuế".

Trong giai đoạn tiếp theo, ngành thuế Thành phố Hồ Chí Minh xác định tiếp tục chuyển đổi phương thức quản lý theo hướng lấy người nộp thuế làm trung tâm, chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang phục vụ, hỗ trợ và tạo dựng môi trường tuân thủ tự nguyện. “Đơn vị sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và tăng cường đối thoại định kỳ nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các cơ sở kinh doanh.

Sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý tài chính và cộng đồng doanh nghiệp là tiền đề quan trọng giúp Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành các mục tiêu kinh tế-xã hội, hướng tới mốc thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.