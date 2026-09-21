Tuyến đường cứu hộ ở Quảng Trị sạt lở, hư hỏng nặng sau mưa lớn

Ngày 21/9, trao đổi với PV Người Đưa tin, ông Hoàng Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết, chính quyền xã đang phối hợp với Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất xã Quảng Ninh (chủ đầu tư) kiểm tra, đánh giá các vị trí sạt lở, hư hỏng nhằm sớm khôi phục giao thông và bảo đảm an toàn cho người dân.

Một cây lớn bị bật gốc, nằm chắn ngang đoạn đường.

Đến ngày 21/9, theo ghi nhận của PV, lực lượng chức năng địa phương đã di dời cây khỏi hiện trường.

Tuyến đường nói trên thuộc Dự án Đường cứu hộ, cứu nạn xã Trường Xuân (cũ) đi xã Trường Sơn (giai đoạn 1) vừa đưa vào sử dụng từ tháng 6/2026.

Tuyến đường nói trên thuộc Dự án Đường cứu hộ, cứu nạn xã Trường Xuân (cũ) đi xã Trường Sơn (giai đoạn 1), được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cũ phê duyệt tại Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 27/7/2021. Tuyến được bàn giao giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng từ tháng 6/2026.

Sau đợt mưa lũ vừa qua, tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng nặng.

Tại các vị trí này vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở, đặc biệt trong trường hợp xuất hiện mưa lớn; đồng thời ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn của người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Tuyến đường có nhiều vị trí bị sạt lở mái ta luy dương, ta luy âm và bồi lấp rãnh thoát nước do ảnh hưởng của mưa lớn.

Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất xã Quảng Ninh, theo quyết định phê duyệt, giai đoạn 1 của Dự án có tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương, thời gian thực hiện từ năm 2021-2025. Tuyến đường có chiều dài khoảng 6,5km, nền đường rộng 7,5m, mặt đường thiết kế rộng 5,5m.

Đất đá sạt lở, chắn ngang đường.

Tuyến đường bị hư hỏng khiến người dân không khỏi lo lắng, xót xa.

Trong giai đoạn 1, Dự án chủ yếu thực hiện giải phóng mặt bằng, hạ độ dốc, làm nền đường cấp phối để thông tuyến; chưa rải thảm mặt đường và hệ thống rãnh thoát nước hiện vẫn là rãnh đất. Ban Quản lý dự án và địa phương đã lường trước nguy cơ sạt lở trên tuyến do đặc điểm địa hình và thời tiết khu vực miền núi. Sau đợt mưa lũ vừa qua, tuyến đường xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

Trong giai đoạn 1, Dự án chủ yếu thực hiện giải phóng mặt bằng, chưa rải thảm mặt đường.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn vừa qua, đoạn đường thuộc tuyến đường kết nối giao thông gần nhất từ xã biên giới Trường Sơn về xã Trường Ninh có nhiều vị trí bị sạt lở, hư hỏng nặng.

Đây cũng là đoạn thuộc tuyến đường huyết mạch nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đoạn qua xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh cũ (hiện nay là xã Trường Ninh) với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến trung tâm xã Trường Sơn.

Tuyến đường sạt lở, hư hỏng nặng khiến việc đi lại của người dân xã Trường Sơn gặp nhiều khó khăn.

Ông Trần Đức Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, cho biết, qua kiểm tra thực tế, UBND xã Trường Sơn nhận thấy tuyến đường cứu hộ, cứu nạn Trường Ninh đi Trường Sơn hiện có nhiều vị trí bị sạt lở mái ta luy dương, ta luy âm và bồi lấp rãnh thoát nước do ảnh hưởng của mưa lớn, thiên tai. Một số vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và khả năng khai thác của tuyến đường.

Trong khi đó, tuyến đường có vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và bảo đảm giao thông kết nối với địa bàn xã Trường Sơn. Nếu không được xử lý, gia cố kịp thời, khi xảy ra mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất có thể tiếp tục diễn ra, gây chia cắt giao thông và ảnh hưởng đến công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.

Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, tuyến đường bị chia cắt còn gây trở ngại cho hoạt động giao thương và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của người dân xã Trường Sơn.

Để bảo đảm an toàn công trình, an toàn giao thông và duy trì khả năng khai thác tuyến đường trong mùa mưa lũ, UBND xã Trường Sơn đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, đánh giá đầy đủ mức độ hư hỏng; xác định nguyên nhân, phạm vi trách nhiệm và có phương án xử lý, khắc phục các vị trí sạt lở, hư hỏng theo quy định.

Các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan để huy động nguồn lực xử lý, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đồng thời xem xét, bố trí nguồn lực để đầu tư giai đoạn 2, trong đó ưu tiên nghiên cứu các giải pháp mở rộng hạ độ dốc, gia cố mái ta luy, xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở, hoàn thiện hệ thống thoát nước, gia cố các vị trí xung yếu và các hạng mục cần thiết khác nhằm nâng cao khả năng chống chịu của công trình trước diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND xã Trường Sơn Trần Đức Thuận, trong thời gian chưa triển khai đầu tư giai đoạn 2, địa phương đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan có giải pháp xử lý trước mắt đối với các vị trí hư hỏng, nguy hiểm, bảo đảm giao thông và an toàn cho người dân, nhất là trong thời gian cao điểm mùa mưa lũ.

Được biết, UBND xã Trường Sơn đã cắm biển cảnh báo về đường sạt lở không đi được; đồng thời thông báo, tuyên truyền để người dân biết, không đến khu vực nguy hiểm mà lựa chọn tuyến đường khác.