Tuyên dương công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026 Khơi dậy vì tương lai

Tôn vinh để khơi dậy sức mạnh từ người lao động

Chương trình tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026 được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức lần đầu tiên ở quy mô toàn quốc, không chỉ tôn vinh những điển hình xuất sắc, mà còn khẳng định trí tuệ, tài năng và khát vọng cống hiến của một thế hệ Công nhân Việt Nam trước những yêu cầu mới của đất nước.

Từ gần 18 triệu công nhân cả nước, thông qua sự phát hiện, giới thiệu của các cấp công đoàn và quá trình đánh giá kỹ lưỡng, khách quan, công tâm, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã lựa chọn 10 gương mặt công nhân xuất sắc, tiêu biểu nhất để tôn vinh tại chương trình. Mỗi anh chị em được vinh danh có tuổi đời khác nhau, công việc không giống nhau, mỗi người đều có một hành trình riêng để cùng hội tụ về đây, nhưng gặp nhau ở một điểm chung: không chấp nhận dừng lại trước khó khăn, không bằng lòng với những gì đã có và luôn đổi mới sáng tạo, nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn cho tập thể, cộng đồng, đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trao quà tặng vinh danh 10 gương mặt Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Ảnh: Hải Nguyễn

Có người làm chủ công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học, đưa sáng kiến từ ý tưởng vào dây chuyền sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Có người khẳng định tay nghề Việt Nam trên những đấu trường quốc gia, quốc tế. Có người khó khăn bủa vây, nhưng nỗ lực vượt lên nghịch cảnh để tự mình đứng vững và giúp đỡ đồng nghiệp. Có người tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, chế độ và tổ chức Công đoàn; giữ gìn kỷ cương, lan tỏa trách nhiệm công dân. Có người dù nhọc nhằn với bao công việc chuyên môn vẫn tràn đầy tình yêu thương sau ca làm việc vẫn dành thời gian, sức lực và tình yêu thương, tình nguyện vì cộng đồng.

Theo dõi hành trình mà 10 công nhân đã trải qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, giá trị của việc tuyên dương không chỉ là các thành tích đã kiến tạo, mà lớn hơn là khả năng đánh thức khát vọng đối với hàng triệu công nhân khác. Một sáng kiến có thể cải tiến một công đoạn, nhưng một tấm gương có thể truyền cảm hứng cho cả một tập thể, góp phần sáng tạo tương lai cho đất nước.

Đặt công nhân vào vị trí chủ thể của đổi mới sáng tạo

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh đó, sự phát triển của nền công nghiệp không thể chỉ dựa vào máy móc, thiết bị hay quy mô vốn đầu tư, mà phụ thuộc ngày càng lớn vào trình độ, kỹ năng, khả năng thích ứng và khát vọng cống hiến của người lao động.

Từ yêu cầu đó, ngay trong bài phát biểu tại Chương trình Tuyên dương Công nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, mỗi đoàn viên, công nhân, người lao động cần hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua học tập suốt đời, nâng cao kỹ năng số, làm chủ công nghệ; chuyển từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức thực hiện thật tốt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV: Công đoàn được thành lập là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi: người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe.

“Công đoàn phải thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là đối tác đồng hành, có trách nhiệm trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2026 - 2031 là có ít nhất 2 triệu sáng kiến của đoàn viên, người lao động được ứng dụng vào sản xuất kinh doanh và ít nhất 2500 bằng lao động sáng tạo được xét tặng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn đưa việc phát hiện, bồi dưỡng điển hình trở thành hoạt động thường xuyên ở cơ sở; tăng cường đối thoại, thương lượng để mỗi công nhân đều được tạo điều kiện học tập, nâng cao trình độ, mỗi sáng kiến dù nhỏ nhất đều được trân trọng, giới thiệu, áp dụng và tôn vinh.