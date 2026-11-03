Tuyến đường có hệ thống lan can mất ATGT đang xuất hiện nhiều rạn nứt
Tuyến đường có hệ thống lan can tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại thôn Ngọc Than, xã Kiều Phú, đang tồn tại những bất cập liên quan tới việc chậm tiến độ, thiếu hạng mục công viên cây xanh. Đáng lưu ý là dù mới chỉ đưa vào khai thác ít ngày, nhiều vết rạn, nứt kéo dài đã xuất hiện trên mặt đường khiến người dân lại càng thêm lo lắng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tuyen-duong-co-he-thong-lan-can-mat-atgt-dang-xuat-hien-nhieu-ran-nut-246261103213845583.htm