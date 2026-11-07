Tuyên dương 'Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi', 'Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc' năm 2026

Khơi dậy khát vọng sáng tạo, cống hiến

Phát biểu tại lễ tuyên dương, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, trong mỗi giai đoạn cách mạng, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, sẵn sàng đi đầu, đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, tinh thần tiên phong đó cần được thể hiện mạnh mẽ hơn bằng tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực hành động thực tiễn.

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững. Điều đó đòi hỏi thanh niên chủ động làm chủ tri thức, công nghệ và biến sức sáng tạo thành những sản phẩm, giải pháp có giá trị ứng dụng.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại lễ tuyên dương.

Tiếp nối phong trào "Sáng tạo trẻ" được phát động năm 2004, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031, phong trào "Tuổi trẻ tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" được xác định là một trong 5 nội dung tiên phong của thanh niên Việt Nam.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, các tác giả, nhóm tác giả được trao Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" chính là những đại diện tiêu biểu cho tinh thần đó. Bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, các bạn đã tạo ra những công trình, sản phẩm, giải pháp có giá trị thực tiễn, góp phần giải quyết các bài toán đặt ra trong sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Mỗi công trình, sản phẩm là thành quả lao động đáng tự hào, đồng thời khẳng định năng lực sáng tạo, khả năng làm chủ công nghệ và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam. Giá trị của sáng tạo được khẳng định qua khả năng hiện thực hóa ý tưởng thành những sản phẩm, giải pháp hữu ích, mang lại lợi ích thiết thực cho cuộc sống.

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ, sáng tạo cần gắn với đổi mới phương pháp làm việc, cải tiến quy trình, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và chất lượng phục vụ nhân dân. Đây cũng là tinh thần của phong trào “Ba trách nhiệm”, gồm trách nhiệm với công việc, bản thân và cộng đồng.

"Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn những cá nhân được tuyên dương sẽ tiếp tục phát huy năng lực, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, tiên phong đảm nhận nhiệm vụ khó, lan tỏa tinh thần sáng tạo và cống hiến", anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh. Đồng thời, anh đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm tạo môi trường thuận lợi, tin tưởng giao nhiệm vụ, trao cơ hội và ghi nhận xứng đáng những đóng góp của người trẻ. Mỗi sáng kiến cần được tạo điều kiện ứng dụng vào thực tiễn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng những cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi được tuyên dương và các tác giả, nhóm tác giả nhận Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc năm 2026.

Tuổi trẻ tiên phong làm chủ công nghệ, đưa sáng kiến vào thực tiễn

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tuyên dương 45 cá nhân tiêu biểu nhận Giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ XI, năm 2026 và trao Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" cho 30 tác giả, nhóm tác giả có công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Chia sẻ tại lễ tuyên dương, anh Giang Quốc Hoàn - Phó Trưởng phòng Robotics, Trung tâm Công nghệ, Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel đã giới thiệu những kết quả nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tự động hóa trong hoạt động logistics.

Anh Hoàn cùng các cộng sự đã nghiên cứu, phát triển công trình "Hệ thống Robot chia chọn hàng hóa thông minh AGV Sorting Viettel Post", làm chủ hoàn toàn công nghệ lõi với khả năng điều phối đồng thời tới 500 robot tự hành. Hệ thống đã được triển khai tại các trung tâm khai thác của Viettel Post, trong đó có hệ thống 220 robot, đạt công suất xử lý tới 9.000 sản phẩm mỗi giờ. Đặc biệt, sản phẩm đã được thương mại hóa tại thị trường trong nước và xuất khẩu sang Hàn Quốc với tổng doanh thu thương mại hóa đạt 12,8 tỷ đồng.

Chia sẻ về quá trình nghiên cứu, anh Giang Quốc Hoàn cho biết, trước yêu cầu xử lý khối lượng hàng hóa lớn, việc ứng dụng công nghệ tự động hóa và robot là cần thiết nhằm nâng cao năng lực phân loại, chia chọn bưu phẩm. Tại Trung tâm Khai thác 5 ở Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, với công suất chia chọn lên tới 1,4 triệu bưu phẩm mỗi ngày, hệ thống vận hành phải kết hợp nhiều công nghệ tự động hóa và thuật toán điều phối.

Trong đó, nhóm nghiên cứu đã tùy chỉnh thuật toán tìm đường A-Star nhằm tối ưu lộ trình di chuyển, hạn chế ùn tắc và bảo đảm tốc độ chia chọn hàng hóa. Đồng thời, thuật toán Time Conflict giúp các robot dự đoán vị trí, thời điểm di chuyển và chia sẻ thông tin trong toàn hệ thống để tránh xung đột, qua đó hỗ trợ điều phối đồng thời tới 500 robot tự hành, đáp ứng yêu cầu vận hành trong môi trường logistics có mật độ hoạt động cao.

Các đại biểu giao lưu tại lễ tuyên dương.

Cũng tại chương trình, anh Lê Cao Thiên - Phó Đội trưởng, Bí thư Chi đoàn Khối Xây dựng lực lượng, Công an tỉnh Sơn La, chia sẻ về sáng kiến "Xây dựng trợ lý pháp luật ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ hỏi đáp, tra cứu văn bản pháp luật trong lực lượng Công an nhân dân". Xuất phát từ yêu cầu công tác, hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ tra cứu quy định pháp luật bằng ngôn ngữ thông thường, dẫn chiếu điều, khoản, điểm cụ thể, kiểm tra hiệu lực và đối chiếu các nội dung sửa đổi, bổ sung. Qua thử nghiệm tại Công an tỉnh Sơn La, giải pháp góp phần rút ngắn thời gian tra cứu, nâng cao hiệu quả tham mưu và áp dụng pháp luật.

Theo anh Lê Cao Thiên, độ chính xác và tin cậy là yêu cầu được nhóm nghiên cứu đặt lên hàng đầu ngay từ giai đoạn hình thành ý tưởng. Quá trình xây dựng hệ thống phải bảo đảm cập nhật các văn bản pháp luật còn hiệu lực, đồng thời tham khảo ý kiến của các chuyên gia pháp luật và những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế. Đặc biệt, đối với các lĩnh vực giao thông, quản lý hành chính, hình sự, kinh tế và ma túy, thông tin pháp luật cần được cập nhật thường xuyên và có sự kiểm chứng của con người.

"AI không thay thế trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân" mà đóng vai trò công cụ hỗ trợ nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn", anh Lê Cao Thiên nhấn mạnh.

Trong khi đó, chị Tô Thảo Đang - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau đã giới thiệu giải pháp ứng dụng mô hình VAC tích hợp đa giá trị nhằm nâng cao sinh kế và thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng lợ, mặn Cà Mau. Giải pháp đã được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau công nhận có hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng cấp tỉnh năm 2026.

Theo chị Tô Thảo Đang, Cà Mau có 3 mặt giáp biển, sở hữu nguồn lợi thủy hải sản phong phú và nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, địa phương cũng chịu tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt trong mùa khô, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân. Xuất phát từ thực tiễn đó, chị cùng cộng sự xây dựng mô hình VAC tích hợp đa giá trị, kết hợp nhiều hoạt động sản xuất trên cùng diện tích. Theo nguyên lý kinh tế tuần hoàn, sản phẩm của hoạt động này có thể trở thành đầu vào cho hoạt động tiếp theo, góp phần tận dụng nguồn lực, phát triển kinh tế xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong hành trình đổi mới và phát triển đất nước, tuổi trẻ Việt Nam luôn khẳng định vai trò tiên phong trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Những thành tích được tôn vinh là sự ghi nhận xứng đáng cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.