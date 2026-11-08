Tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2026

Chương trình nhằm ghi nhận, tôn vinh những cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, nghiên cứu khoa học; đồng thời khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm

Thanh niên chủ động làm chủ tri thức, công nghệ

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Thanh niên là rường cột nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên". Lời dạy đó nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm đối với tương lai dân tộc, nhất là trong giai đoạn đất nước đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững. Điều đó đòi hỏi thanh niên chủ động làm chủ tri thức, công nghệ và biến sức sáng tạo thành những sản phẩm, giải pháp có giá trị ứng dụng.

Tiếp nối phong trào "Sáng tạo trẻ" được phát động năm 2004, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031, phong trào "Tuổi trẻ tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" được xác định là một trong 5 nội dung tiên phong của thanh niên Việt Nam.

Các đại biểu tham dự chương trình

Khẳng định năng lực sáng tạo, khả năng làm chủ công nghệ và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam

Theo anh Nguyễn Kim Quy, các tác giả, nhóm tác giả được trao Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" chính là những đại diện tiêu biểu cho tinh thần đó. Bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, các bạn đã tạo ra những công trình, sản phẩm, giải pháp có giá trị thực tiễn, góp phần giải quyết các bài toán đặt ra trong sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Mỗi công trình, sản phẩm là thành quả lao động đáng tự hào, đồng thời khẳng định năng lực sáng tạo, khả năng làm chủ công nghệ và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam. Giá trị của sáng tạo được khẳng định qua khả năng hiện thực hóa ý tưởng thành những sản phẩm, giải pháp hữu ích, mang lại lợi ích thiết thực cho cuộc sống.

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ, sáng tạo cần gắn với đổi mới phương pháp làm việc, cải tiến quy trình, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và chất lượng phục vụ Nhân dân. Đây cũng là tinh thần của phong trào “Ba trách nhiệm”, gồm trách nhiệm với công việc, bản thân và cộng đồng.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu

"Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn những cá nhân được tuyên dương sẽ tiếp tục phát huy năng lực, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, tiên phong đảm nhận nhiệm vụ khó, lan tỏa tinh thần sáng tạo và cống hiến", Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Kim Quy cũng đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm tạo môi trường thuận lợi, tin tưởng giao nhiệm vụ, trao cơ hội và ghi nhận xứng đáng những đóng góp của người trẻ. Mỗi sáng kiến cần được tạo điều kiện ứng dụng vào thực tiễn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tuyên dương 45 cá nhân tiêu biểu nhận Giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" toàn quốc lần thứ XI, năm 2026 và trao Giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" cho 30 tác giả, nhóm tác giả có công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư và anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao giải thưởng cho các cán bộ, công chức trẻ giỏi toàn quốc

Cùng với hoạt động trao giải, các đại biểu được giao lưu với các gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ và thanh niên tiêu biểu có những sáng kiến, giải pháp nổi bật trong công tác, lao động, nghiên cứu khoa học. Qua đó, chia sẻ kinh nghiệm, cách thức phát hiện vấn đề từ thực tiễn, nuôi dưỡng ý tưởng và đưa sáng kiến vào ứng dụng.

Đặc biệt, với hoạt động “Tuổi trẻ sáng tạo”, các công trình, giải pháp cho thấy sự chủ động của đoàn viên, thanh niên trong tiếp cận công nghệ mới, phát huy kiến thức chuyên môn và khả năng nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm có giá trị thực tiễn.

Một trong những điểm nổi bật của các công trình, giải pháp được trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” là tính ứng dụng thực tiễn, hướng đến giải quyết những vấn đề cụ thể trong đời sống, sản xuất và công tác chuyên môn.

Những hình ảnh tại chương trình tuyên dương "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" và trao giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2026: