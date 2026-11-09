Tuyến đường cách mạng từ Tân Trào đi Trung Yên: Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển du lịch, dịch vụ

Nỗ lực vượt khó, bảo đảm tiến độ công trình

Dự án đầu tư công khẩn cấp Cải tạo, nâng cấp tuyến đường cách mạng từ xã Tân Trào đến xã Trung Yên (tỉnh Tuyên Quang) có chiều dài khoảng 9,24km, kết nối Lán Nà Lừa, cây đa Tân Trào, đình Tân Trào với Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội.

Quy mô đầu tư được thiết kế phù hợp với điều kiện từng đoạn tuyến: Đoạn đầu có nền đường rộng 20m, bố trí làn xe điện, du lịch và hè đường; đoạn giữa rộng 7,5m; đoạn cuối rộng 15,5m. Cùng với đó là hệ thống cầu, cống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Là dự án có yêu cầu đặc biệt cao về tiến độ, khối lượng công việc lớn, công trình được triển khai trong thời gian ngắn, đồng thời phải tổ chức giải phóng mặt bằng và thi công. Phạm vi giải phóng mặt bằng khoảng 8,78ha, liên quan đến 509 hộ gia đình và 6 tổ chức.

Quá trình triển khai gặp không ít khó khăn do thời tiết mưa nhiều, địa hình phức tạp; một số giải pháp thiết kế phải điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với điều kiện thực tế. Trong bối cảnh đó, tỉnh Tuyên Quang đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ dự án; cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, trước yêu cầu tiến độ cấp bách, tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Sự vào cuộc của chính quyền các cấp cùng sự đồng thuận, ủng hộ của người dân là yếu tố quan trọng góp phần đưa dự án về đích theo kế hoạch.

Đại tá Trần Đăng Bẩy, Giám đốc Chi nhánh Trường Sơn 26, Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng, đơn vị trực tiếp thi công chia sẻ tại Lễ Khánh thành tuyến đường. Video: Văn Tùng

Là đơn vị trực tiếp thi công, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn thuộc Bộ Quốc phòng đã huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị, tổ chức thi công khẩn trương, quyết tâm hoàn thành các hạng mục công trình.

Giám đốc Chi nhánh Trường Sơn 26, Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng, Đại tá Trần Đăng Bẩy cho biết, dự án được khởi công ngày 19/12/2025 và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Binh đoàn 12. Ngay từ khi được lựa chọn tham gia thực hiện công trình, từ Bộ Tư lệnh Binh đoàn đến các đơn vị trực tiếp thi công đều xác định, đây không chỉ là nhiệm vụ xây dựng thông thường mà còn là công trình mang ý nghĩa chính trị quan trọng.

Vì vậy, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án, bố trí tiến độ hợp lý, tổ chức thi công xuyên lễ, xuyên Tết nhằm bảo đảm hoàn thành công trình đúng kế hoạch.

Theo Đại tá Trần Đăng Bẩy, do tính chất công trình khẩn cấp, việc thi công phải được triển khai song song với công tác thiết kế, tạo áp lực không nhỏ đối với đơn vị. Tuy nhiên, quá trình thực hiện luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của chính quyền địa phương và đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân trong khu vực dự án.

"Người dân đã nhanh chóng, kịp thời bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị tổ chức thi công. Chúng tôi thực sự trân trọng và cảm ơn sự chia sẻ, hỗ trợ của bà con nhân dân, bởi sự đồng thuận ấy đã góp phần quan trọng giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tuyến đường Cách mạng Tân Trào này", Đại tá Trần Đăng Bẩy chia sẻ.

Đối với cán bộ, chiến sĩ và người lao động của đơn vị, công trình là minh chứng cho tinh thần "ý Đảng, lòng dân". Trước ngày khánh thành, các lực lượng đã khẩn trương phối hợp với nhân dân dọn dẹp, vệ sinh, chỉnh trang toàn bộ công trình, bảo đảm tuyến đường sạch đẹp, khang trang trước khi đưa vào khai thác, sử dụng.

Mở cơ hội phát triển kinh tế - xã hội từ tuyến đường mới

Từ góc nhìn của người dân địa phương, tuyến đường hoàn thành không chỉ thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông mà còn đem lại những lợi ích thiết thực trong đời sống.

Ông Ma Hùng Nhung, người dân thôn Tiên Thượng, xã Tân Trào cho biết, trước đây, đường đi lại nhỏ hẹp, chủ yếu là đường đất nên việc di chuyển của người dân, đặc biệt là con cháu đến trường, gặp nhiều khó khăn. Nay tuyến đường mới được đầu tư, mở rộng khang trang đã tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều cho việc đi lại, sinh hoạt của bà con.

Tuyến đường mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho xã Tân Trào. Video: Văn Tùng

Không chỉ giải quyết nhu cầu giao thông, công trình còn mở ra cơ hội để địa phương đón thêm các đoàn khách, du khách thập phương đến tham quan các khu di tích lịch sử. Qua đó, người dân có thêm điều kiện phát triển các hoạt động dịch vụ, du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ông Ma Hùng Nhung bày tỏ sự phấn khởi, đồng tình và đánh giá cao chủ trương đầu tư của Nhà nước; khẳng định người dân luôn sẵn sàng ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động chung của địa phương.

Việc hoàn thành tuyến đường cách mạng Tân Trào - Trung Yên là kết quả của sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp chính quyền, chủ đầu tư, đơn vị thi công và sự đồng thuận của nhân dân. Công trình không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối các điểm di tích trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào mà còn tạo thêm động lực phát triển du lịch, dịch vụ, nâng cao đời sống người dân.