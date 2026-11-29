Đại diện Ban tổ chức trao chứng nhận và các phần thưởng liên quan tại buổi lễ. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Được sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, sự bảo trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, từ năm 2023, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thường niên chương trình Biểu dương Sáng kiến giáo dục thông minh-SEI Awards.

Thống kê từ Ban tổ chức cho biết, SEI Awards năm 2026 thu hút 352 hồ sơ của các tổ chức giáo dục, doanh nghiệp trên cả nước đăng ký tham gia.

Có tổng cộng 72 đơn vị được tuyên dương dịp này. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Trải qua hai vòng xét chọn, khảo sát và đánh giá nghiêm túc của Hội đồng chuyên môn gồm các nhà khoa học, nhà quản lý và chuyên gia uy tín, Ban tổ chức đã lựa chọn biểu dương với 114 hồ sơ tiêu biểu của 72 đơn vị thuộc các hạng mục: Môi trường giáo dục của năm; Nhà lãnh đạo giáo dục đổi mới sáng tạo; Sáng tạo giáo dục của năm và Ảnh hưởng giáo dục của năm.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn SEI Awards 2026, những sáng kiến, sản phẩm và giải pháp được biểu dương là minh chứng cho tinh thần tiên phong trong ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức quản trị, giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

SEI Awards 2026 là hoạt động thiết thực góp phần triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.