Tuyên dương bí thư cấp ủy ở cơ sở: Tôn vinh một người, khẳng định uy tín một tập thể

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”, và “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng”. Ở cấp cơ sở, bí thư cấp ủy có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn.

Vì sự phát triển chung, ông Lê Văn Trọng (bên phải) từng giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh (cũ) đã tiên phong nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ TDP Kỳ Hưng, phường Sông Trí. (Ảnh minh họa cho nội dung bài viết).

Đội ngũ này không chỉ là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân mà còn là những “kiến trúc sư” tại cơ sở. Bởi chủ trương của Đảng luôn có tính bao quát và định hướng chiến lược, trong khi thực tiễn lại sinh động, biến đổi không ngừng. Muốn chủ trương đi vào đời sống, người đứng đầu cấp ủy phải hiểu rõ đặc điểm địa phương, đơn vị, vận dụng linh hoạt trong lãnh đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân để khơi dậy sức mạnh của tập thể.

Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Tĩnh cùng cả nước đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vừa hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố cùng các yêu cầu ngày càng cao về cải cách hành chính, chuyển đổi số, vai trò của bí thư cấp ủy ở cơ sở càng có nhiều đòi hỏi mới. Tinh giản cấp trung gian, tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, người đứng đầu cấp ủy ở cơ sở phải trực tiếp giải quyết khối lượng công việc hằng ngày rất lớn. Là cấp gần dân, mỗi bí thư cấp ủy từ đảng bộ cấp xã đến chi bộ phải tự đổi mới tư duy, thậm chí đổi mới tác phong lãnh đạo theo hướng trực diện, khoa học, nhanh gọn, có sản phẩm cụ thể và đo bằng sự hài lòng của Nhân dân. Xuất phát từ thực tế khách quan này, việc tuyên dương bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở chính là phương pháp xây dựng Đảng vững mạnh từ gốc rễ, sát thực tiễn và bắt nguồn từ chính đòi hỏi của thực tiễn.

Song, soi chiếu từ thực tiễn sinh động, trước đây, từng có những cấp ủy dù cá nhân người đứng đầu có trình độ, năng lực nhưng thiếu sự quy tụ, nội bộ thiếu thống nhất, dẫn đến kết quả công tác của cơ quan, địa phương chưa đạt như kỳ vọng. Điều này khẳng định một chân lý trong công tác xây dựng Đảng: không một cá nhân nào, dù xuất sắc đến đâu, có thể tự mình tạo nên sự chuyển biến bền vững nếu thiếu sự đồng lòng của tổ chức. Nói cách khác, phía sau mỗi bí thư cấp ủy xuất sắc luôn là một tập thể đoàn kết, thống nhất, có sự đồng lòng của đội ngũ đảng viên và sự tin yêu, ủng hộ của quần chúng. Chính sự đoàn kết ấy mới giúp phương pháp lãnh đạo của người đứng đầu chuyển hóa thành hành động tự giác của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo ra những bứt phá cụ thể. Do đó, việc bình xét bí thư cấp ủy xuất sắc ở cơ sở đòi hỏi phải có góc nhìn toàn diện, biện chứng, để từ đó việc tôn vinh cá nhân đồng thời là dịp khẳng định uy tín của tập thể. Nhận thức đúng điều này là mắt xích quan trọng để nhìn nhận trúng, xét chọn đúng cá nhân; đồng thời ngăn ngừa triệt để căn bệnh phô trương, đề cao cá nhân thái quá.

Nhìn nhận, đánh giá một cán bộ để bình bầu xuất sắc chưa bao giờ là việc dễ, nhất là đối với bí thư cấp ủy ở cơ sở, nơi môi trường công tác gần dân, trực tiếp xử lý muôn vàn mối quan hệ phức tạp phát sinh từ thực tiễn. Bởi vậy, Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 8/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã nỗ lực lượng hóa những tiêu chí chung và tiêu chí riêng đối với từng vị trí. Đáng chú ý, trong tiêu chí chung có yêu cầu: cá nhân được lựa chọn phải có ít nhất 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên (tính cả năm 2026). Đây là quan điểm rất thực tiễn, khẳng định tấm gương sáng phải được soi chiếu qua cả quá trình phấn đấu liên tục và nhận được sự nhất trí cao của tập thể thông qua việc bình xét hằng năm.

Môi trường làm việc tại cơ sở là thực tiễn sinh động, gắn với đời sống của người dân.

Để 97 gương mặt được vinh danh thực sự là những bông hoa ngát hương, công tác thẩm định, xét chọn từ cơ sở có ý nghĩa quyết định. Quá trình này phải tuyệt đối giữ vững nguyên tắc công tâm, khách quan, công khai, minh bạch; nói không với tình trạng “cào bằng”, thỏa hiệp theo cơ cấu hình thức. Phải chú trọng chọn những cá nhân dám dấn thân ở những việc khó, địa bàn phức tạp, vùng sâu, vùng xa; những người tiên phong đưa chuyển đổi số vào quản trị hay có cách làm đột phá trong công tác dân vận, giải phóng mặt bằng, giải quyết các vấn đề bức thiết của Nhân dân...

Nhìn nhận đúng nhân tố, bình xét đúng con người chính là cơ sở để lan tỏa những tấm gương sinh động trong tổ chức đảng, rộng hơn là trong địa phương, đơn vị. Đây cũng là cách làm thiết thực lan tỏa tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 3/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, bởi Chỉ thị 07-CT/TW đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ từ nhận thức sang “thực hành”, lấy hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ Nhân dân làm thước đo quan trọng nhất.

Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Liên - Bí thư Chi bộ thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm) (thứ 2 từ phải sang trái) cùng các cán bộ thôn Phúc Hải thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức làm du lịch. (Ảnh minh họa cho nội dung bài viết).

Sinh thời Bác Hồ từng căn dặn: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Khi chúng ta chọn đúng người, tôn vinh đúng giá trị, ý nghĩa của việc tuyên dương sẽ vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện mang tính thời điểm, trở thành nguồn cảm hứng chính trị sâu rộng. Đó là dấu mốc tự hào đối với mỗi cá nhân được vinh danh, nhưng quan trọng hơn, sẽ khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm và ngọn lửa cống hiến trong toàn đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo động lực mạnh mẽ đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững.