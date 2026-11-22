Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội trao tặng biểu trưng và hoa chúc mừng các gương điển hình tiên tiến trong phong trào "Người tốt, việc thiện". Ảnh: PV

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của trung ương và thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Lê Tự Lực cho biết, năm 2026, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, sự phối hợp của chính quyền, MTTQ, các sở, ban, ngành và sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các cấp hội đã chủ động vận động nguồn lực, tổ chức nhiều chương trình trợ giúp người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi.

Cùng với đó, các cấp hội tích cực tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân, hiến máu tình nguyện, hỗ trợ sinh kế và cứu trợ khẩn cấp. Phía sau mỗi chương trình là sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ và sự chung tay bền bỉ của các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm. Dù là những đóng góp lớn về vật chất hay việc làm âm thầm, giản dị, tất cả đều thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Hà Nội hiện có hơn 700.000 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tham gia các hoạt động nhân đạo thiết thực, hiệu quả. Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", Tháng Nhân đạo, Tết Nhân ái đã huy động được hàng nghìn tỉ đồng, trợ giúp hàng triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến mong muốn, các điển hình tiên tiến được tôn vinh tiếp tục lan tỏa phong trào "Người tốt, việc thiện" sâu rộng hơn nữa trong đời sống xã hội; bởi mỗi sự quan tâm, thăm hỏi, sẻ chia sẽ góp phần sưởi ấm lòng người, mang lại nụ cười cho những người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn.

Việc công khai, minh bạch và hỗ trợ đúng đối tượng thụ hưởng là những yếu tố quyết định kết quả của các cuộc vận động nhân đạo, đồng thời đề nghị các cấp Hội Chữ thập đỏ Thủ đô tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động khắc phục hạn chế, tồn tại, vận dụng sáng tạo các bài học kinh nghiệm vào thực tiễn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng tặng quà cho các em nhỏ khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: PV

Cùng với đó, cần tập trung xây dựng tổ chức Hội chuyên nghiệp, thích ứng với công nghệ số, quản trị hiện đại, kết nối liên thông, gần dân và mở rộng hợp tác quốc tế; xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên nhiệt tình, trách nhiệm, tận tụy, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa sứ mệnh cao cả, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng tặng biểu trưng chúc mừng và ghi nhận, tôn vinh 80 gương điển hình tiên tiến trong phong trào "Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái".

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã trao quà tặng các Trung tâm (Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội; Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội; Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội) số tiền 100 triệu đồng. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao tặng các Trung tâm trên những món quà thiết thực.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội trao tặng 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập, mỗi em một suất quà gồm sữa, bánh và các sản phẩm thiết yếu cùng 1 triệu đồng tiền mặt. Hội cũng trao tặng 11 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ một suất quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết, bánh, sữa và 500.000 đồng tiền mặt.