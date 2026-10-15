Tuyên dương 79 tập thể, cá nhân nhận Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất

Vinh danh các tập thể nhận Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất. (Ảnh: Cộng tác viên)

Chiều 15/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức tuyên dương, trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất, năm 2026. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trong Quân đội nhân dân Việt Nam, phụ nữ là một lực lượng quan trọng, hoạt động trên hầu hết các lĩnh vực, các nhiệm vụ của Quân đội.

Ngay từ ngày đầu thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (22/12/1944), Đội đã có ba đồng chí nữ trong tổng số 34 chiến sĩ của Đội. Đến nay, toàn quân có gần chín vạn hội viên phụ nữ. Điều đó cho thấy, Phụ nữ Quân đội phát triển cùng với quá trình ra đời, phát triển, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội. Dù ở đâu, trên bất kỳ cương vị công tác nào, các đồng chí luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng Quân đội.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương những cống hiến, thành công xuất sắc của Phụ nữ Quân đội trong thời gian qua. Đồng thời chúc mừng 79 tập thể, cá nhân được tuyên dương là những tấm gương sáng về ý chí vượt khó, về khát vọng cống hiến cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và người lao động toàn quân học tập, noi theo.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Cộng tác viên)

Đại tướng nêu rõ, sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại đòi hỏi toàn quân phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phát huy sức mạnh, vai trò của mọi tổ chức, mọi lực lượng. Trong đó, Phụ nữ Quân đội là một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp vẻ vang ấy.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp cần quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy nguồn lực, tạo điều kiện để Phụ nữ Quân đội được cống hiến và trưởng thành; cần đánh giá đúng người, giao đúng việc. Người có năng lực phải được giao nhiệm vụ tương xứng; người có triển vọng phải được đào tạo, bồi dưỡng; người có phẩm chất, năng lực và uy tín phải được mạnh dạn sử dụng.

Giải thưởng Phụ nữ Quân đội nhằm ghi nhận, động viên phụ nữ Quân đội có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác, có đóng góp nổi bật trong tổ chức xây dựng, phát triển Hội Phụ nữ vững mạnh.(Ảnh: Cộng tác viên)

Đồng thời, phải chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, chính sách hậu phương Quân đội, nhất là đối với chị em ở những địa bàn khó khăn, đơn vị đặc thù, để phụ nữ yên tâm công tác, vững tâm cống hiến và thực hiện tốt phương châm hành động “Bản lĩnh vươn lên - Trí tuệ sáng tạo - Kỷ cương gương mẫu - Nhân ái lan tỏa”.

Phụ nữ Quân đội phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí, nghị lực, không ngại khó khăn, thử thách, không tự giới hạn mình; dám nhận nhiệm vụ mới, việc khó, không ngừng học tập, rèn luyện để tiến bộ và trưởng thành. Các cấp cần thực sự tin tưởng, mạnh dạn giao việc, tạo cơ hội để chị em được thử thách và khẳng định mình; không vì khó khăn trước mắt mà thu hẹp cơ hội cống hiến của phụ nữ. Khi tổ chức tin tưởng, giao việc, người phụ nữ Quân đội phải biến niềm tin ấy thành quyết tâm, thành kết quả cụ thể.

Cùng với đó, cần tạo điều kiện để phụ nữ được học tập, nghiên cứu, tiếp cận cái mới, tham gia những lĩnh vực mới, lĩnh vực khó; mạnh dạn giao những việc cần trí tuệ, cần sáng tạo, cần sự đổi mới. Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ phải chủ động học tập, nâng cao trình độ, làm chủ chuyên môn, công nghệ, ngoại ngữ; không bằng lòng với cách làm cũ, luôn tìm tòi để công việc tốt hơn, hiệu quả hơn, theo kịp sự phát triển, từng bước làm chủ những lĩnh vực mình có thế mạnh, đóng góp trực tiếp vào quá trình hiện đại hóa Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu dự chương trình. (Ảnh: Cộng tác viên)

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Phụ nữ Quân đội trước hết là người quân nhân. Càng được tin tưởng, giao nhiệm vụ, càng phải gương mẫu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Cần xây dựng môi trường chính quy, dân chủ, kỷ luật, đoàn kết; lấy phẩm chất, năng lực, kết quả hoàn thành nhiệm vụ và uy tín thực tế làm thước đo; tạo điều kiện để người có năng lực được phát huy, người gương mẫu được lan tỏa.

Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ phải tự giác rèn luyện, nói đi đôi với làm, làm việc gì cũng phải có trách nhiệm, có kỷ luật, có chất lượng; cán bộ nữ phải thực sự nêu gương. Kỷ cương không làm hạn chế sự sáng tạo; kỷ cương tạo nền nếp để sáng tạo đi đúng hướng, cống hiến, có hiệu quả và tập thể đoàn kết để có sức mạnh.

Đại tướng lưu ý, cần quan tâm hơn nữa đến đời sống, hoàn cảnh của chị em, nhất là phụ nữ công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, đơn vị có tính đặc thù cao; chăm lo tốt hậu phương để chị em yên tâm công tác, vững tâm cống hiến. Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ phải biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ đồng chí, đồng đội; tích cực tham gia công tác dân vận, giúp dân, chăm lo phụ nữ, trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn; không chỉ hoàn thành tốt phần việc của mình mà còn giúp người khác cùng tiến bộ.

"Một việc tốt, nếu chỉ một người làm, đã đáng quý; nhiều người cùng làm thì thành phong trào; phong trào tốt được duy trì, lan tỏa sẽ trở thành một nét đẹp văn hóa của đơn vị và của toàn quân", Đại tướng khẳng định.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị, Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thật tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng; tạo môi trường lành mạnh, điều kiện thuận lợi để Phụ nữ Quân đội rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Tại chương trình, 15 tập thể, 64 cá nhân đã được trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất, nhằm ghi nhận, tôn vinh các tập thể, cá nhân Phụ nữ Quân đội có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác; trong tổ chức xây dựng và phát triển Hội Phụ nữ vững mạnh, tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.