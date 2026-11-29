Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số tổ chức Lễ Biểu dương Sáng kiến giáo dục thông minh - SEI Awards 2026, ghi nhận những thành tựu nổi bật của các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và cá nhân trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giáo dục. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Kênh 2 Đài Hà Nội - Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Được sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, sự bảo trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, từ năm 2023, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thường niên chương trình Biểu dương Sáng kiến giáo dục thông minh - SEI Awards.

TS. Nguyễn Văn Thiện - Phó Giám đốc Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận giải Hạng mục Môi trường giáo dục của năm

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Quốc hội, các bộ, ngành; lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, đại diện các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp cùng các cơ quan thông tấn, báo chí.

Bước sang năm thứ tư, SEI Awards tiếp tục khẳng định vai trò kết nối, phát hiện, ghi nhận và lan tỏa những sáng kiến, sản phẩm, giải pháp công nghệ có giá trị thực tiễn, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

PGS.TS Nguyễn Minh Hoà - Giám đốc Đại học Trà Vinh, nhận giải Nhà lãnh đạo đổi mới sáng tạo.

SEI Awards 2026 thu hút 352 hồ sơ của các tổ chức giáo dục, doanh nghiệp trên cả nước đăng ký tham gia. Trải qua hai vòng xét chọn, khảo sát và đánh giá nghiêm túc của Hội đồng chuyên môn gồm các nhà khoa học, nhà quản lý và chuyên gia uy tín, Ban Tổ chức đã lựa chọn biểu dương với 114 hồ sơ tiêu biểu của 72 đơn vị thuộc các hạng mục: Môi trường giáo dục của năm; Nhà lãnh đạo giáo dục đổi mới sáng tạo; Sáng tạo giáo dục của năm và Ảnh hưởng giáo dục của năm.

Bà Đặng Thị Thuy Thùy - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ Giáo dục Trường học trực tuyến, nhận giải Nhà lãnh đạo đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Phạm Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn SEI Awards 2026 - đề cập đến vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với sự phát triển giáo dục Việt Nam trong giai đoạn mới.

Từ ý nghĩa của chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh ba định hướng lớn: Lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng giáo dục làm mục tiêu cao nhất của chuyển đổi số; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới một cách có trách nhiệm và tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường, nhà khoa học và doanh nghiệp.

Những sáng kiến, sản phẩm và giải pháp được biểu dương là minh chứng cho tinh thần tiên phong trong ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức quản trị, giảng dạy và học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

SEI Awards 2026 là hoạt động thiết thực góp phần triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.