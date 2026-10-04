Hội nghị ghi nhận, biểu dương nỗ lực của 66 gia đình công nhân gương mẫu nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Trong đó có những gia đình dù còn nhiều khó khăn nhưng vẫn cùng nhau vượt qua bằng tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm; những gia đình có các cháu chăm ngoan, học giỏi, đạt thành tích tốt trong học tập, là niềm tự hào của cha mẹ và cũng là kết quả của sự nỗ lực, hy sinh thầm lặng của những người bố, người mẹ công nhân.

Toàn cảnh Hội nghị tuyên dương gia đình công nhân gương mẫu năm 2026. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Đức Thụ - Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động tỉnh, Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: PV

Toàn cảnh Hội nghị tuyên dương gia đình công nhân gương mẫu năm 2026. Ảnh: PV

Các đại biểu tham dự Hội nghị tuyên dương gia đình công nhân gương mẫu năm 2026. Ảnh: PV

Hội nghị góp phần tạo thêm sự gắn kết giữa tổ chức Công đoàn, người lao động và gia đình; để mỗi gia đình thực sự là điểm tựa vững chắc, cùng người lao động vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ và đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

Đồng chí Kha Văn Tám - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao thưởng cho gia đình công nhân gương mẫu năm 2026. Ảnh: PV

Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên dương 66 gia đình công nhân gương mẫu năm 2026. Ảnh: PV

Nhằm lan tỏa những hình ảnh đẹp, những câu chuyện ý nghĩa về gia đình công nhân, ban tổ chức cũng đã trao thưởng cuộc bình chọn "Gia đình công nhân hạnh phúc" trên Fanpage Công đoàn Nghệ An cho 10 gia đình được quan tâm, yêu thích và chia sẻ nhiều nhất.

Trao thưởng gia đình công nhân gương mẫu năm 2026. Ảnh: PV

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng tổ chức chương trình giao lưu “Gia đình tài năng” và bốc thăm trúng thưởng dành cho các con trong gia đình công nhân./.