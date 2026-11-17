Sự kiện là điểm nhấn khép lại đợt sinh hoạt chính trị, thi đua sôi nổi hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhằm tôn vinh các cá nhân xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập và rèn luyện. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Đối với Đảng bộ Chính phủ, hệ thống các học viện, trường đại học, cao đẳng trực thuộc các bộ giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là nơi trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp quản lý nhà nước và các ngành kinh tế mũi nhọn.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu tại buổi lễ.

Khẳng định chất lượng của bộ máy hành chính và năng lực quản trị quốc gia tương lai được bắt đầu từ chính tâm huyết, trí tuệ và sự mẫu mực trên giảng đường của đội ngũ thầy, cô giáo hôm nay, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ kỳ vọng các giảng viên trẻ và sinh viên tiêu biểu sẽ tiếp tục phát huy vai trò là những “hạt giống đỏ”, bổ sung nguồn sinh lực quý báu cho Đảng và hệ thống chính trị.

Các đại biểu tuyên dương những "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Cũng tại chương trình, đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ cho biết, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, chuyển đổi số toàn diện và bứt phá bằng khoa học công nghệ, vai trò của người thầy càng mang tầm vóc chiến lược.

Giữa kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo có thể giải đáp hàng vạn câu hỏi sau vài giây, công nghệ cung cấp dữ liệu nhưng chỉ có người thầy mới khơi gợi tư duy đặt câu hỏi, rèn giũa phương pháp luận khoa học và giữ gìn những giá trị nhân văn cốt lõi cho người học.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tuyên dương 60 gương mặt xuất sắc nhất, đại diện cho tinh thần “Người thầy đổi mới để khai mở - Người trò cầu thị và kỷ luật để bứt phá”. Trong đó, 27 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Đoàn Thanh niên Chính phủ năm 2026 là những giảng viên trẻ vững vàng chuyên môn, sở hữu nhiều công trình công bố quốc tế, tiên phong đưa hơi thở thực tiễn của cải cách hành chính, kinh tế số, chuyển đổi xanh và trí tuệ nhân tạo vào từng tiết học, góp phần khơi mở tư duy phản biện cho sinh viên.

Các đại biểu vinh danh những cá nhân "Sinh viên 5 tốt" cấp Đoàn Thanh niên Chính phủ.

Cùng với đó, 33 “Sinh viên 5 tốt” cấp Đoàn Thanh niên Chính phủ năm 2026 là những điển hình cho sự phát triển toàn diện, khẳng định danh hiệu không chỉ là hình thức mà là thước đo thực chất về năng lực cạnh tranh và bản lĩnh thích ứng, kết hợp hài hòa giữa “Đạo đức tốt” với “Hội nhập tốt”, “Học tập tốt” gắn với làm chủ công nghệ mới và “Thể lực tốt” đi liền “Tình nguyện tốt” vì cộng đồng.

Những cá nhân “Sinh viên 5 tốt” cấp Đoàn Thanh niên Chính phủ năm 2026 là tấm gương điển hình cho sự phát triển toàn diện.

Lễ tuyên dương và Bế mạc “Tuần lễ Tài năng sinh viên Chính phủ” năm 2026 đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trong toàn khối các cơ sở giáo dục trực thuộc Chính phủ.