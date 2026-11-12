Tuyên dương 42 gương 'Nhà giáo trẻ tiêu biểu' cấp thành phố

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung (thứ 3, trái sang) và Bí thư Thành đoàn Lê Công Hùng (thứ 5, trái sang) tuyên dương gương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”. Ảnh: NGỌC HÀ

Đến dự có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan.

Năm nay, 42 thầy, cô giáo trẻ đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp thành phố.

Đây là những nhà giáo trẻ có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tích cực tham gia công tác Đoàn, phong trào thanh niên, sinh viên; là lực lượng nòng cốt, có tinh thần trách nhiệm cao với sự nghiệp giáo dục của thành phố.

Bên cạnh đó, Thành đoàn Đà Nẵng công nhận và tuyên dương 34 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp thành phố và 6 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp thành phố nhằm ghi nhận, biểu dương những thành tích của thanh thiếu niên trong học tập, rèn luyện và tham gia phong trào thanh niên trong và ngoài nhà trường.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan (thứ 2, trái sang) và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Thuận (thứ 3, phải sang) tuyên dương gương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Công Hùng cho biết, chương trình tuyên dương danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Đây không chỉ là dịp ghi nhận, tôn vinh những giáo viên, giảng viên trẻ tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và những học sinh nỗ lực vươn lên, đạt thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, mà còn thể hiện vai trò của tổ chức Đoàn trong việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Qua đó, tạo động lực, khơi dậy tinh thần thi đua, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong đội ngũ nhà giáo trẻ và học sinh; góp phần đào tạo thế hệ trẻ thành phố Đà Nẵng phát triển toàn diện, có tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.