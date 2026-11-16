Tuyên dương 40 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt', 'Tập thể Sinh viên 5 tốt', 'Học sinh 3 tốt'

Quang cảnh tại buổi lễ tuyên dương.

Đến dự lễ có lãnh đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Hội Khuyến học tỉnh; đại diện lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh cùng cán bộ Đoàn, Hội và hơn 200 đoàn viên, học sinh, sinh viên.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao Bằng khen và biểu trưng của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp cho 2 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt”, 12 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và 26 cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh, năm học 2025 - 2026.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao Bằng khen và biểu trưng cho các cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2025 - 2026.

Đây là những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, phong trào thanh niên.

Trong năm học 2025 - 2026, các cấp bộ Đoàn phối hợp với ngành Giáo dục và các cơ sở giáo dục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học, sáng tạo trẻ, chuyển đổi số, phát triển kỹ năng và định hướng nghề nghiệp.

Cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh nhận Bằng khen và biểu trưng của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn trao tặng.

Các chương trình tình nguyện như: “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”, “Xuân tình nguyện” được đẩy mạnh tổ chức, tạo môi trường để học sinh, sinh viên phát huy kiến thức, kỹ năng, đóng góp cho cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp Lê Hoàng Quyết chúc mừng những tập thể, cá nhân được tuyên dương; đồng thời mong muốn học sinh, sinh viên xem danh hiệu đạt được là điểm khởi đầu cho những mục tiêu cao hơn, tiếp tục học tập, rèn luyện và đóng góp cho cộng đồng.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội tập trung đổi mới phong trào theo hướng lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm; gắn các tiêu chí rèn luyện với những hoạt động, công trình, phần việc cụ thể và nhu cầu thực tiễn của địa phương, xã hội; nâng cao chất lượng phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương và nhân rộng điển hình.

Lễ tuyên dương góp phần lan tỏa những tấm gương tiêu biểu, khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện và khát vọng cống hiến trong học sinh, sinh viên tỉnh Đồng Tháp.