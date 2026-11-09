Tuyên dương 34 nhà giáo tiêu biểu trên toàn quốc

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam nhấn mạnh, Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” là hoạt động ý nghĩa nhằm triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thiết thực chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), đồng thời tiếp nối truyền thống “tôn sư trọng đạo”, “uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại lễ tuyên dương.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, được triển khai từ năm 2015, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long cùng các đơn vị tổ chức đã trở thành hoạt động thường niên nhằm tôn vinh những nhà giáo có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Qua 12 năm triển khai, chương trình đã tuyên dương 690 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước, bao gồm 34 nhà giáo được vinh danh năm 2026. Đó là những thầy cô bền bỉ bám trường, bám bản ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; những người lính mang quân hàm xanh kiên trì với các lớp xóa mù chữ; những giáo viên tận tâm chăm sóc, giáo dục học sinh khuyết tật và những nhà giáo người dân tộc thiểu số đang ngày đêm cống hiến tại các địa bàn đặc biệt khó khăn.

"Mỗi thầy cô có một hoàn cảnh, một hành trình riêng nhưng đều gặp nhau ở tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và mong muốn mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho học trò. Những đóng góp bền bỉ đó xứng đáng được trân trọng, ghi nhận và lan tỏa trong cộng đồng", anh Nguyễn Kim Quy nói.

Ông Phạm Tất Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn trao bằng khen, kỷ niệm chương, sổ tiết kiệm tặng các thầy cô giáo.

Gửi lời tri ân sâu sắc tới các thầy giáo, cô giáo, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy khẳng định, tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của các thầy cô là nguồn cảm hứng để thế hệ trẻ Việt Nam học tập, rèn luyện và cống hiến. Đồng hành cùng thầy cô cũng chính là góp phần chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ. Anh Nguyễn Kim Quy bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của ngành giáo dục, các đơn vị đồng hành và cộng đồng nhằm triển khai thêm nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng nhà trường, từng địa phương, để tinh thần sẻ chia được lan tỏa và trở thành những hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày của thầy và trò.

Nhân dịp này, 34 thầy giáo, cô giáo được trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; kỷ niệm chương, sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng nhiều phần quà của Tập đoàn Thiên Long.

Trong khuôn khổ chương trình, chuỗi hoạt động “Lớp học reo vui” được triển khai trong tháng 9 và tháng 10/2026 tại các điểm trường còn nhiều khó khăn. Ban Tổ chức cùng các đại sứ, tình nguyện viên và doanh nghiệp đồng hành tổ chức trang trí, làm mới không gian lớp học bằng các sản phẩm của Colokit và Thiên Long, đồng thời trao tặng giáo viên bộ dụng cụ hỗ trợ giảng dạy gồm bảng viết, thước kẻ, dụng cụ mỹ thuật và bút ký.

Các thầy, cô giáo chia sẻ tại lễ tuyên dương.

Bên cạnh hoạt động cải tạo không gian học tập, chương trình còn tổ chức các trò chơi ngoại khóa, giao lưu cùng thầy cô và học sinh. Đây cũng là dịp để đoàn công tác tìm hiểu thực tế điều kiện giảng dạy, sinh hoạt của các nhà giáo tại địa phương, qua đó tăng cường sự sẻ chia và động viên thầy cô tiếp tục gắn bó với nghề. Những hình ảnh, câu chuyện trong hành trình được ghi lại qua chuỗi phim tài liệu ngắn, góp phần lan tỏa tinh thần tri ân và những giá trị tốt đẹp của chương trình.

Chia sẻ tại chương trình, ông Trịnh Văn Hào - Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long nhấn mạnh, niềm vui và hạnh phúc của học sinh trong mỗi giờ học luôn gắn liền với sự tận tụy của các thầy giáo, cô giáo. Thông qua chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, Tập đoàn Thiên Long mong muốn đồng hành, san sẻ những khó khăn trong thực tế giảng dạy, tiếp thêm nguồn lực và động lực để các nhà giáo yên tâm gắn bó với nghề.

Theo ông Trịnh Văn Hào, hành trình “Lớp học reo vui” có được sức lan tỏa nhờ sự phối hợp của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan, đơn vị đồng hành. Ông cũng gửi lời cảm ơn tới các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên đã góp phần lan tỏa những câu chuyện đẹp về nghề giáo và các tình nguyện viên đã trực tiếp tham gia hoạt động tại những điểm trường khó khăn.

“Chính sự chung tay, đồng lòng của tất cả các nguồn lực xã hội đã tạo nên sức mạnh để chúng ta cùng nhau giữ lửa và nhân lên niềm vui trong từng lớp học”, ông Trịnh Văn Hào chia sẻ.

34 thầy, cô giáo tiêu biểu tại lễ tuyên dương.

Năm 2026, từ 190 hồ sơ đề cử của 32 tỉnh, thành phố, Ban Tổ chức đã lựa chọn 34 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu đang công tác tại các trường học, điểm trường ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tuyên dương.