Tuyên dương 34 gương tiêu biểu 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2026

Tối 9/11, tại Hà Nội, Hội LHTN Việt Nam phối hợp Bộ GD&ĐT, Tập đoàn Thiên Long tổ chức Lễ tuyên dương “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.

Dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư; anh Bùi Quang Huy – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Năm 2026, chương trình Chia sẻ cùng thầy cô tiếp tục mở rộng quy mô trên toàn quốc với 190 nhà giáo được lựa chọn tuyên dương, trong đó 34 giáo viên xuất sắc nhất được vinh danh tại Hà Nội. Đây là những người đang công tác tại các trường học, điểm trường ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Trong số các gương được tuyên dương tại chương trình, có 14 thầy cô là người đồng bào dân tộc thiểu số Tày, Sán Chỉ, Mường, Cơ Tu, Chăm, Khmer, Nùng, Hoa. Ảnh: Xuân Tùng

Trong số 34 gương mặt về dự lễ tuyên dương, có thầy cô đã gắn bó với nghề gần ba thập kỷ; có những cô giáo trẻ đang từng ngày tích lũy kinh nghiệm, nỗ lực đổi mới cách dạy để học sinh dễ hiểu, ham học hơn.

Dù ở độ tuổi nào, họ đều gặp nhau ở một điểm chung là tình yêu thương học trò. Có thầy cô trở về chính mái trường xưa mình từng theo học để tiếp nối ngọn lửa tri thức của người đi trước; có cô giáo kiên trì học tiếng của đồng bào để gần gũi với phụ huynh, vận động các em đến lớp.

Tiết mục văn nghệ do các thầy cô được tuyên dương biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Mở thêm cơ hội học tập, vun đắp niềm tin

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam xúc động chia sẻ, điều đáng quý ở các thầy cô là sự tận tâm được thể hiện trong công việc hằng ngày. Một bài giảng được trau chuốt kỹ hơn; một học sinh có nguy cơ bỏ học được động viên trở lại trường; một em còn rụt rè được khích lệ để tự tin tiến bộ.

“Bằng chuyên môn, trách nhiệm và tình thương, các thầy cô đã mở thêm cơ hội học tập cho học trò, góp phần vun đắp niềm tin của gia đình và cộng đồng đối với nhà trường”, anh Quy nói.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Kim Quy trân trọng cảm ơn các thầy cô đã luôn dành cho học trò sự kiên nhẫn, bao dung và niềm tin; nỗ lực vượt khó, tinh thần sáng tạo và những đóng góp bền bỉ của các thầy cô cho sự nghiệp giáo dục.

“Sự tôn vinh hôm nay cũng là lời tri ân gửi tới những đồng nghiệp đang cùng các thầy cô lặng lẽ cống hiến ở các trường, điểm trường trên cả nước”, anh Quy nhấn mạnh.

Những câu chuyện hôm nay là bài học gần gũi về trách nhiệm, lòng nhân ái và ý chí vượt khó. Mong các bạn thể hiện lòng biết ơn với thầy cô bằng sự cố gắng trong học tập, lao động, bằng cách sống tử tế và có ích; chủ động tham gia những việc làm phù hợp để giúp đỡ học sinh khó khăn, góp sức cùng nhà trường. Đó cũng là cách thiết thực để tuổi trẻ thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và tiếp nối những điều tốt đẹp đã được thầy cô vun đắp", anh Nguyễn Kim Quy gửi gắm thông điệp tới tuổi trẻ cả nước.

Từ vinh danh đến “tiếp sức toàn diện”

Anh Nguyễn Kim Quy cũng cho biết, năm nay, tinh thần “Chia sẻ cùng thầy cô” tiếp tục được đưa đến gần hơn với nhà trường thông qua hoạt động “Lớp học reo vui” tại 12 điểm trường thuộc 12 tỉnh, thành phố ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Những buổi gặp gỡ, giao lưu, hoạt động trải nghiệm, các góc đọc sách và không gian tri ân tạo cơ hội để học sinh bày tỏ tình cảm với thầy cô, cùng nhau có thêm những kỷ niệm đẹp dưới mái trường.

Cùng với đó là 240 suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những phần quà tri ân và hơn 1.000 khóa học tiếng Anh trực tuyến hỗ trợ giáo viên. Cuộc thi “Tri ân thầy cô – Chia sẻ cùng thầy cô” trên nền tảng TikTok mở thêm không gian để các thế hệ học trò kể lại kỷ niệm, gửi lời cảm ơn và lan tỏa những câu chuyện đẹp về người thầy của mình.

“Lớp học reo vui” là mong ước về những lớp học mà học sinh cảm thấy được yêu thương, được khích lệ để tiến bộ; nơi thầy cô nhận được sự tin cậy, sẻ chia và tìm thấy niềm vui trong công việc. Chúng tôi mong rằng, từ những hoạt động của chương trình, các thầy cô cảm nhận rõ hơn tình cảm và sự trân trọng mà tổ chức Đoàn, Hội cùng cộng đồng dành cho mình", anh Quy bày tỏ.

Các thầy cô chia sẻ tại chương trình.

Đồng hành bền bỉ cùng chương trình, ông Trịnh Văn Hào - Giám đốc Truyền thông & Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long bày tỏ: “Mỗi giờ học rộn rã tiếng cười và niềm hạnh phúc của các em nhỏ luôn bắt nguồn từ những người thầy tận tụy. Chúng tôi tin rằng, khi người thầy được chăm lo và tiếp sức đúng nghĩa, đó cũng là lúc những ngọn lửa tri thức được thắp sáng bền bỉ nhất cho tương lai của các em học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc”.

Dịp này, 34 thầy cô giáo được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, T.Ư Hội LHTN Việt Nam; Kỷ niệm chương và Sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và nhiều phần quà ý nghĩa.

Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể T.Ư Phạm Tất Thắng và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao khen thưởng cho các thầy cô. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết và Cục trưởng Cục Nhà giáo & CBQLGD Bộ GD&ĐT Vũ Minh Đức trao khen thưởng cho các thầy cô. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy và Giám đốc Truyền thông và đối ngoại Tập đoàn Thiên Long Trịnh Văn Hào trao khen thưởng cho các thầy cô. Ảnh: Xuân Tùng