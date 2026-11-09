Tuyên dương 34 giáo viên xuất sắc của Chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2026

Ban tổ chức tuyên dương các đại biểu của chương trình tại buổi lễ. (Ảnh: LINH PHAN)

Tối 9/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức Lễ tuyên dương "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026.

Đến dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: LINH PHAN)

Được triển khai lần đầu năm 2015, đến nay, Chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" đã tuyên dương 656 giáo viên tiêu biểu ngày đêm “bám bản” tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; công tác ở vùng biển, đảo xa xôi; cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng; các thầy, cô giáo dạy học sinh khuyết tật; là người dân tộc thiểu số...

Năm nay, chương trình tiếp tục mở rộng quy mô trên cả nước với 190 nhà giáo được lựa chọn tuyên dương. Trong đó, có 34 cá nhân xuất sắc nhất được vinh danh tại Hà Nội và 156 cá nhân tiêu biểu được biểu dương tại các địa phương.

Các đại biểu của chương trình được xét chọn theo tiêu chí công tác tại vùng khó khăn, có sáng kiến thực chất và nỗ lực vượt qua nghịch cảnh. Từ người đổi mới phương pháp dạy học, thắp lên niềm vui trong từng tiết học, đến những thầy cô giữ gìn bản sắc văn hóa và bền bỉ vượt khó nơi vùng cao, hải đảo.

Các thầy, cô giáo tiêu biểu chia sẻ về kinh nghiệm giảng dạy, những kỷ niệm đẹp trong công tác chuyên môn. (Ảnh: LINH PHAN)

Trong số 34 giáo viên xuất sắc của chương trình, có 14 thầy, cô giáo là người dân tộc Tày, Sán Chỉ, Mường, Cơ Tu, Chăm, Khmer, Nùng, Hoa. Giáo viên lớn tuổi nhất là cô Phan Thị Lệ, sinh năm 1972, Trường tiểu học Trương Lương (tỉnh Cao Bằng). Giáo viên trẻ tuổi nhất là cô Nguyễn Thị Vân Nhi, sinh năm 1994, Trường tiểu học và trung học cơ sở Hồng Thủy (thành phố Huế).

Trong khuôn khổ chương trình, mỗi cá nhân trong số 34 đại biểu nêu trên đã được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Kỷ niệm chương và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.